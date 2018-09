RenGen Labs wird ein ITO für das goldbasierte monetäre System Kinesis Money durchführen, nachdem 50 Millionen USD eingeworben wurden

London (ots/PRNewswire) -RenGen Labs (https://www.rengenlabs.com/#/) wird seinen 45.000Investoren Investmentoptionen in Kinesis Money(https://kinesis.money) anbietenRenGen Labs, eine Plattform, die mehr als 45.000 registrierteInvestoren bedient, hat heute das goldbasierte monetäre SystemKinesis Money als eine Option für akkreditierte Investoren gelistet.Das von RenGen durchgeführte Initial Token Offering (ITO) vonKinesis für das Kinesis Velocity Token (KVT) erfolgt, nachdem Kinesisbekanntgegeben hat, dass es erfolgreich mehr als 55.000 KVT verkaufthat, mit mehr als 50 Millionen USD, die allein in derVorverkaufsphase eingeworben wurden, was bereits beträchtlich überdem Durchschnitt des letzten Jahres von 18,6 Mio. USD pro ICOliegt[1].RenGen Labs hat sich als die bevorzugte Plattform fürrechtskonforme, bedeutende Aktien- und Token-Emissionen etabliert. Esidentifiziert Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen und führtumfangreiche Due Diligence zu den Emittenten durch, um Investorenverifizierte Token-Deals zu liefern. Dadurch nimmt RenGen Labs eineentscheidende Rolle in dem auf pro Jahr 16,2 Milliarden USDgeschätzten Markt ein, in dem unregulierte und unverifizierteEmissionen für Schlagzeilen gesorgt haben.In einer der erfolgreichsten Token-Emissionen bislang, tZero(https://www.tzero.com/), wurde bei der Blockchain-Emission des ander NASDAQ gelisteten Unternehmens Overstock die "RenGenLabs"-Plattform eingesetzt, um mehr als 100 Millionen USD in einemSEC-regulierten Initial Token Offering einzuwerben.Kinesis Money bietet zwei digitale Währungen basierend auf derEigentümerschaft von Gold (KAU) und Silber (KAG) an. Das von derAllocated Bullion Exchange, der führenden Online-Börse für physischeGoldbarren, gegründete Kinesis baut auf einer umfangreichenInfrastruktur für den Handel und die Aufbewahrung von Edelmetallen ansieben Standorten auf der ganzen Welt auf.Investoren des KVT-ITO von Kinesis werden bis zu 20 Prozent dergesamten Transaktionsgebühren erhalten, die von Benutzern des KinesisMonetary System generiert werden, was ein erhebliches Interesse inder Goldbranche erzeugt, die auf 15 Billionen USD geschätzt wird.Emre Okay, Chief Executive Officer bei RenGen Labs(https://www.rengenlabs.com/#/), kommentierte: "Bei RenGen Labsbieten wir eine sichere und zuverlässige Plattform für Investoren an,die Zugang zu spannenden Chancen erhalten möchten, die rechtskonformeITO darstellen. Wir vermählen die Innovation vonKryptofinanz-Plattformen mit der Expertise und Disziplintraditioneller Finanzfunktionen.Unsere Due Diligence und unsere Governance-Struktur gewährleistet,dass wir für unsere Investoren die glaubwürdigsten Token-Emissionenaufdecken. Dies wird zunehmend wichtiger, da es im ITO-Bereich eineriesige Menge an Interesse, Begeisterung und Chancen bestehen, undInvestoren sollten mit Zuversicht daran teilhaben können, ohne sichüber Glaubwürdigkeit Sorgen zu machen."Thomas Coughlin, CEO von Kinesis (https://kinesis.money/en/)Money, kommentiert: "Investitionen in ITOs haben sich allein imletzten Jahr verdoppelt. Investoren sind auf der Suche nach derGlaubwürdigkeit und der Qualitätssicherung, die Kinesis zu bietenhat, und unsere 50 Millionen USD aus dem KVT-Verkauf und dieVereinbarung mit RenGen Lab zeugen davon."Jedes Jahr werden circa 15 Billionen USD an Gold gehandelt, wasein außergewöhnliches, jedoch unerschlossenes Potenzial fürInvestition und Handel schafft, wenn Gold remonetarisiert werdenkann. Dem Handel einen Ertrag hinzuzufügen, multipliziert diesesPotenzial exponentiell. Die einzigartige Vision von Kinesis, diesenWert anzuzapfen, indem Goldbesitz auf der Blockchain digitalisiertwird, ermöglicht effiziente Transaktionen und bietet Anreize für denHandel, was Investoren in eine günstige Position versetzt, um ihreGewinne zu maximieren.Wir freuen uns darauf, mit RenGen zu zusammenzuarbeiten, um einewichtige Rolle dabei zu spielen, das bestehende Moment auf das Zielvon Kinesis in Höhe von 210 Millionen USD voranzubringen."Über KinesisKinesis ist ein monetäres System, das auf den traditionellenstabilen Handelsgütern Gold und Silber basiert. Das Kinesis MonetarySystem erlaubt es Teilnehmern, ihre Edelmetalle auf der Blockchain zuprägen, mit einem maßgeschneiderten Prozess, der von Kinesis inPartnerschaft mit Allocated Bullion Exchange abx.com entwickeltwurde. Teilnehmer können diese physischen Goldbarren ausgeben, indemsie die Kinesis-Debitkarte und dem Kinesis-eWallet verwenden. DasSystem wird sicher und zuverlässig gemacht durch strategische undtechnische Partnerschaften mit einer öffentlichen Edelmetallbörse undanderen. Kinesis hat mehr als 15 Millionen USD im Vorverkaufeingeworben, der noch bis zum 10. September 2018 läuft. WeitereInformationen sind verfügbar auf kinesis.money(https://kinesis.money).Über RenGen LabsRenGen Labs ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dasInvestoren eine sichere und rechtskonforme Plattform für dieInvestition in SAFTs und Token-Verkäufe bereitstellt. RenGen Labsbietet privaten und professionellen Investoren eine Plattform, umsich mit Unternehmen zu verbinden, die SAFT-Vereinbarungen undToken-Verkäufe mit sicherer Akkreditierung und KYC/AML-Überprüfungenausgeben. Weitere Informationen sind erhältlich auf rengenlabs.com(http://www.rengenlabs.com/).[1] https://cryptonews.com/news/on-average-an-ico-raised-29-more-this-year-excluding-telegra-1626.htmPressekontakt:Um weitere Informationen zu erhaltenkontaktieren Sie bitte maria@flamepr.com oder kinesis@flamepr.com. Siekönnen auch direkt +44-203-3579743 anrufen.Original-Content von: Kinesis Money, übermittelt durch news aktuell