22. Oktober 2018: "Ich würde mich nicht mit Luxusgüternüberhäufen, sondern mir einen Hof bei Berlin kaufen" behauptetSchauspieler Raphaël Vogt ganz bodenständig auf die Frage, was er miteinem plötzlichen großen Erbe machen würde. In genau dieser Situationfindet sich plötzlich seine Figur Daniel in der neuenSAT.1-Daily-Soap "Alles oder Nichts" wieder. Daniel lebt auf derStraße und will von dem Nachlass seines schwerreichen, leiblichenVaters nichts wissen. Erst nach einiger Zeit zieht der "Exot" beiseiner Stiefmutter Melissa ein, die er lieber hat, als man anfangsvermuten könnte. "Meine Figur ist sehr unvorhersehbar und darf auchmal überraschen", sagt der Schauspieler über sein Serien-Ich. Daskomplette Interview mit Raphaël Vogt zu seiner neuen Rolle und derDaily-Soap "Alles oder Nichts" finden Sie unter:http://presse.sat1.de/AllesOderNichts/Interviews.SAT.1 zeigt "Alles oder Nichts" ab 22. Oktober 2018, montags bisfreitags, um 18:30 Uhr. Das Interview und Auszüge daraus dürfen nurin Zusammenhang mit einem Sendehinweis auf die Serie genutzt werden.Weitere Informationen finden Sie unterhttp://presse.sat1.de/AllesoderNichts