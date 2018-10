RTL II: THE DOME kehrt auf die TV-Bildschirme zurück (FOTO)

München (ots) -DAS Musik- & Influencer-Event des Jahres- Mit Rea Garvey, Alan Walker, Die Lochis, Gestört aber GeiL,Namika, Alvaro Soler, Alle Farben, Revolverheld uvm.- "THE DOME" am 1. Dezember 2018, um 18:15 Uhr bei RTL II"THE DOME" ist wieder da! Das Musik- & Influencer-Event des Jahresstartet am 30. November in Oberhausen in eine neue Ära. Nur einen Tagspäter wird die Show als zweistündige TV-Sendung bei RTL II zu sehensein. Mit dabei sind unter anderem Rea Garvey, Alan Walker, DieLochis, Namika, Revolverheld, Alle Farben und Alvaro Soler. Moderiertwird die Sendung von Entertainer Giovanni Zarrella und denInfluencer-Stars Lisa & Lena. Aus dem Backstage-Bereich berichtenJulia Krüger und Meike Gehring."THE DOME" ging 1997 erstmals bei RTL II auf Sendung und bot seitdem Beginn eine Präsentationsfläche für talentierte Newcomer sowieetablierte Musikgrößen. Am 30. November kommt das Kult-Event zurückauf die große Bühne. Die Neuauflage von "THE DOME" vereint erstmalsKonzerterlebnis und Influencer-Event.Nur einen Tag später ist die Show als zweistündige TV-Sendung beiRTL II zu sehen. Neben spektakulären Live-Auftritten von Rea Garvey,Alan Walker, Die Lochis, Alvaro Soler, Alle Farben, Revolverheld,Jorge Blanco, Mike Singer, Namika, Gestört aber GeiL, Lina und vielenweiteren, dürfen sich die Zuschauer auf Interviews undBackstage-Stories mit den Künstlern freuen.Auf der Hauptbühne wird Entertainer und "THE DOME"-UrgesteinGiovanni Zarrella zusammen mit den Social Media-Stars Lisa & Lenadurch die Show führen. Für spannende Hintergrundberichte aus demBackstage-Bereich, der Halle und dem Roten Teppich sorgen JuliaKrüger und Meike Gehring.Weitere nationale und internationale Künstler sowie Influencer fürdas Line-up werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.Weitere Informationen und Tickets für das Event gibt es unterTHEDOME.deAusstrahlung: "THE DOME" am Samstag, 1. Dezember 2018, um 18:15Uhr, die Wiederholung am Samstag, 8. Dezember 2018, um 10:15 Uhr beiRTL IIPressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell