Mainz (ots) - RSA-Prinzip "Geld für Diagnose" fördert ungebremstenPreiswettbewerb: Investition in gute Gesundheitsversorgung notwendigIm Videokanal auf YouTube der regionalen Krankenkasse IKK Südwestspricht Vorstand Roland Engehausen im Quartalsbericht 02/2018 der IKKSüdwest über Reformerfordernisse im Morbi-RSA, die aktuellenFinanzzahlen und Chancen der Digitalisierung.Im Gesetzesentwurf des GKV-Versichertenentlastungsgesetzes(GKV-VEG) wird eine Reform des morbiditätsorientiertenRisikostrukturausgleichs (Morbi-RSA) bis Ende des Jahres 2019vorgesehen. Im neuen Quartalsvideo 02/2018 äußert sich IKK SüdwestVorstand Roland Engehausen über dringende Reformerfordernisse: "Dasaktuell beherrschende RSA-Prinzip "Geld für Diagnose" führt zuSchieflagen bei Kassen und Preis-Dumping im Gesundheitswesen, da nachdiesem Verteilungsmechanismus Krankenkassen dann wirtschaftlichbesonders erfolgreich sind, wenn dieses Geld möglichst nicht für diegute Versorgung der Patienten investiert wird."Eine gerechte Lösung wäre aus Sicht der IKK Südwest die Ausweitungder Krankengeld-Sonderregelung durch eine anteilige Berücksichtigungder tatsächlichen Ist-Kosten auf alle berücksichtigungsfähigenLeistungsausgaben. So könne die Preisgestaltung zulasten derLeistungserbringer auf ein gesundes Maß abgebremst und derGKV-Finanzausgleich kalkulierbarer gestaltet werden.Eine allgemein akzeptierte RSA-Reform müsse die negativen Effektedieses Preis-Dumping-Wettbewerbs reduzieren. Eine anteiligeBerücksichtigung der tatsächlichen Ist-Kosten sei laut Engehausengeeignet, um die Fehlsteuerungen des alleinigen Prinzips von "Geldfür Diagnose" abbremsen zu können. In einem fairen Morbi-RSA müssezudem eine Berücksichtigung unterschiedlicher regionalerAusgabenstrukturen erfolgen. "Jeder Wunsch nach mehrQualitätswettbewerb im Gesundheitswesen läuft ins Leere, solange fürKrankenkassen nach der Morbi-RSA-Zuweisungslogik nur der billigsteVersorgungspreis je kodierter Diagnose zählt", so derKrankenkassenvorstand. Weitere Informationen finden Sie im Video.Link: www.youtube.com/watch?v=Xe1NqyEqzf0