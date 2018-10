ROUNDUP/Tusk: EU-Staaten könnten längere Übergangsfrist beim Brexit billigen

STRASSBURG (dpa-AFX) - Beim Brexit betont die Europäische Union ihren Willen zum Kompromiss.



Die von der britischen Premierministerin Theresa May erwähnte Idee einer längeren Übergangsphase nach dem EU-Austritt 2019 würde von den EU-Staaten sicher positiv aufgenommen, wenn dies zur Einigung beitrüge, sagte EU-Ratschef Donald Tusk am Mittwoch im Europaparlament.

Die EU und Großbritannien streiten immer noch über die Frage, wie die Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland nach dem Brexit offen gehalten werden kann. Die Verlängerung der anvisierten Übergangsphase könnte neue Kompromisswege eröffnen. Allerdings kämpft May in London mit Widerständen.

In der Debatte ging Tusk kategorische Brexit-Befürworter wie den britischen Abgeordneten Nigel Farage von der nationalistischen UKIP scharf an. "Der Brexit ist de facto die politische Entscheidung, wieder eine Grenze zwischen der Europäischen Union und Großbritannien zu ziehen", sagte der Ratschef. "Ich weiß nicht, was das Ergebnis der Verhandlungen ist, aber ich weiß, dass die Brexiteers zu 100 Prozent dafür verantwortlich sind, das Problem mit der irischen Grenze zurückzubringen."

EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans sagte, es gebe guten Willen und Entschlossenheit, so schnell wie möglich eine Einigung zu finden. Doch werde man nicht auf Kosten der EU-Prinzipien überhastet einen Deal abschließen. "Wir müssen jetzt mit Geduld, Ruhe und Offenheit verhandeln", sagte Timmermans. "Es ist Zeit zu liefern, und wir packen das an."/vsr/DP/jha