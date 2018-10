Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Mittwoch, 24. Oktober 2018 (Woche 43) bis Donnerstag, 06. Dezember 2018 (Woche 49)

Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 24. Oktober 2018 (Woche43)/24.10.201818.15 h: Für RP geänderten Beitrag beachten!18.15 (VPS 18.13) RP: SWR extra: Das Mainzer Diesel-UrteilModeration: Britta Krane18.30 h: für RP zusätzlichen Beitrag beachten!18.30 RP: made in SüdwestDie schönsten Saiten der Pfalz - Edel Gitarrenbauer Jens RitterDonnerstag, 25. Oktober 2018 (Woche 43)/24.10.201820.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürsLand mit Britta KraneGefährlicher Wildwechsel - Warum nehmen Unfälle mit Wildtieren sodeutlich zu? Und: Was hilft tatsächlich gegen die gefürchtetenKollisionen? Astrid Brunk war mit ihrem Auto zwischen Kastellaun undBuch im Hunsrück unterwegs, als es passierte. Plötzlich kracht einReh mit voller Wucht gegen ihre Windschutzscheibe, durchschlägt sieund landet tot im Innenraum. Das Reh verfehlt sie nur knapp. AstridBrunk hat großes Glück gehabt. Kollisionen wie diese können tödlichsein, gerade bei Unfällen mit dem schweren Rotwild. InRheinland-Pfalz, dem Bundesland mit dem meisten Wald, kommt es immerhäufiger zu Wildunfällen. Um die Unfälle zu begrenzen, setzen Jägerseit Jahren auf blaue Reflektoren am Straßenrand. Diese sollen dieTiere zurückhalten. Viele Autofahrer im Hunsrück, in der Eifel oderim Pfälzerwald fühlen sich auf Straßen mit blauen Reflektorensicherer. Doch jetzt sagen Experten plötzlich, das bringt so gut wiegar nichts? "Zur-Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Tilo Bernhardt überdie steigende Gefahr durch Wildunfälle und was jetzt zum Schutz derAutofahrer getan werden sollte.Furcht vor dem Abzug - wie wichtig ist der Flughafen Hahn noch fürRyanair? Gerüchte über einen möglichen Abzug der FluggesellschaftRyanair vom Hahn haben in dieser Woche nicht nur im Hunsrück fürgroße Verunsicherung gesorgt. Wie wichtig ist der Hunsrück-Airportnoch für die von Streiks und Umsatzeinbußen betroffene Airline? Die"Zur-Sache Rheinland-Pfalz!"- Reporter Alexander Knecht und JörgArmbrüster haben recherchiert.Kritik an muslimischer Kita in Mainz - Steht derAl-Nur-Kindergarten unter dem Einfluss des Salafismus? 2009 wurde inMainz der erste und bislang einzige muslimische Kindergarten inRheinland-Pfalz gegründet. Träger der Kita ist der Arab Nil-RheinVerein. Der Verein hat sich die interkulturelle Arbeit und dieFreundschaft zwischen den Religionen auf die Fahnen geschrieben. Erwurde deshalb über Jahre von Kommunalpolitikern unterstützt. Dochseit zwei ehemalige Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats derKita öffentlich schwere Vorwürfe äußerten, wird die Arbeit der Kitaimmer stärker in Frage gestellt. Die Kritiker sprechen vonfundamentalistischen und salafistischen Tendenzen. "Zur-SacheRheinland-Pfalz!"-Reporter Kai Diezemann ist den Vorwürfennachgegangen.Wohin mit Erdaushub und Bauschutt? Probleme bei Entsorgung undRecycling erhöhen die Baukosten: Wer derzeit durch vielerheinland-pfälzische Städte und Gemeinden läuft, dem fällt auf, dassviel abgerissen und gebaut wird. Rund um die Baustellen türmen sichErdaushub, Bauschutt oder bereits zerkleinertes Recyclingmaterial:Massen, die teilweise wochenlang nicht weggefahren werden. VieleAnwohner ärgert das. Doch hinter den "Zwischenlagern" steht oft einhandfestes Problem. Viele Unternehmer und Bauherren werden anfallendeBau- und Abbruchabfälle schwerer los. Die Kosten dafür sind deutlichgestiegen. Ein Grund: In den vergangenen Jahren wurden viele Deponiengeschlossen. Doch auch für sortenreines Recyclingmaterial ausZiegeln, Beton und Fliesen gebe es zu wenige Abnehmer, sagenExperten. "Zur-Sache Rheinland-Pfalz!"- Reporter Leo Colic über dieProbleme bei der Bauabfallverwertung."Zur-Sache"-Pin: Wo landet eigentlich der Bauschutt? Viele denken:klar - auf der Mülldeponie oder im Müllheizkraftwerk! Doch das istlange vorbei. Längst ist Bauschutt eine wichtige Ressource und eingroßer Teil wird inzwischen recycelt. Das erklärt der"Zur-Sache"-Pin.Bauen ohne Abfall - visionäre Zukunftstechniken kommen nichtvoran: Schon heute könnten in Deutschland ganze Stadtteile mitWohngebäuden entstehen, die bis zu 100 Prozent aus Recyclingstoffengebaut werden. Visionäre Techniken dafür haben Materialforscher undIngenieure an den Hochschulen auch in Rheinland-Pfalz längst in derSchublade. Gebäude könnten irgendwann komplett von Anfang an sogeplant und gebaut werden, dass sie vollständig wiederverwertbarsind. Um die neuen Ideen zu verwirklichen, fordern Experten mehrAnreize, etwa durch den vorgeschriebenen Einsatz vonRecycling-Material beim Bau öffentlicher Gebäude. In der Schweiz wirddas so gemacht. "Zur-Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporterin Meike Gehlsenüber Bauen ohne Abfall. Dazu Gast im"Zur-Sache-Rheinland-Pfalz"-Studio: Frau Prof. Heike Bradl,Umweltcampus Birkenfeld (Expertin für Umwelttechnik am Bau)Geldsegen stützt Landeshaushalt - doch sorgt die Ampelregierungauch ausreichend für die Zukunft vor? Ein wenig durfte sich dieSPD-Finanzministerin Doris Ahnen derzeit wie "Sterntaler" fühlen. Ihrin dieser Woche vorgelegter Haushaltsentwurf profitiert von denvielen zusätzlichen Steuerdukaten, die auf die Ampel-Regierungniederregnen. Tatsächlich kommt der Doppelhaushalt 2019/2020 erstmalsohne neue Schulden aus. Doch wo sind deutliche Investitionsakzente?Und: Sorgt die Landesregierung ausreichend für die Zukunft vor odersparen andere Bundesländer noch deutlich mehr? "Zur-SacheRheinland-Pfalz!"-Reporter Frank Helbert hat recherchiert."Zur-Sache-Schätzchen": "Wie süß!" Früher war "Comic-Julia"bekannt für ihre kleinen süßen Begleiter: bunte Gummibärchen. Dochdas ist lange vorbei. Sie hat eine Mission. Sie will dieAllerkleinsten vor Süßigkeiten schützen - mit ihrem Feldzug gegen dieZuckerlobby und allzu süße Baby-Nahrung. Ob sie Erfolg hat?"Comic-Malu" ist skeptisch und knabbert an ihrer schwarzenLieblingsschokolade.05.00 h: Für RP+BW geänderten Beitrag beachten!05.00 (VPS 04.59) BW+RP: Kopenhagen - Stadt der VisionenSonntag, 28. Oktober 2018 (Woche 44)/24.10.201822.05 RP: FlutlichtStudiogast: Rouven Schröder (Sportdirektor 1. FSV Mainz 05) |Fußball Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 - Bayern München | 3. Liga:Vorbericht VfR Aalen - 1. FC Kaiserslautern | Nah dran: Theresa Bäuml(Trialfahrerin) | Moderation: Tom BartelsDienstag, 30. Oktober 2018 (Woche 44)/24.10.201818.15 BW+RP: natürlich! Natur und Umwelt im SüdwestenSeit mehr als zwanzig Jahren entwickelt sich der Pfullinger Waldvom reinen Wirtschaftswald zum abwechslungsreichen Mischwald. Dafürwurde er mit dem Nabu-Naturwald-Prädikat ausgezeichnet."natürlich!"-Moderator Axel Weiß hat sich angeschaut, was daseigentlich bedeutet.Vor rund 30 Jahren wurde der Gemüsebetrieb "Morgentau" inKleinniedesheim in der Pfalz vom konventionellen zu einemökologischen Vorzeigebetrieb umgebaut. Heute bietet der Biolandhofviele unterschiedliche Gemüse- und Kartoffelsorten an. "Natürlich!"war bei der Ernte dabei.Er ist zum Vogel des Jahres 2018 gekürt worden, denn seineBestände gehen immer mehr zurück - der Star. Bevor die Vögel in denSüden ziehen, kann man diese Flugkünstler besonders gut beobachten.Wohin mit dem Elektroschrott? Der Wertstoffhof ist entwederkilometerweit weg, überfüllt oder er ist geschlossen. Viele Händlersind aber gesetzlich dazu verpflichtet, den Elektroschrottzurückzunehmen. Doch im Alltag sieht das ganz anders aus.Wer hätte gedacht, dass Musikinstrumente ein echtes Umweltproblemsein können? Seit Jahrhunderten werden Musikinstrumente ausTropenholz hergestellt, doch das darf seit 2017 nicht mehr verkauftwerden. Nun haben Holzforscher und Gitarrenentwickler eineAlternative entwickelt.Extrem-Botaniker Jürgen Feder stellt das Kraut der Woche vor: diewilde Möhre.Freitag, 02. November 2018 (Woche 44)/24.10.2018Tagestipp21.00 Zwischen zwei Bildern - Die SWR-ZeitreiseEin Gartenhaus im Jahr 1977: In dem kleinen Städtchen Sobernheimwird ein Foto von fünf Personen und einer Gitarre gemacht. Was steckthinter diesem Bild? Wer ist darauf zu sehen und wo sind dieseMenschen heute? Was ist ihnen widerfahren? Die Filmautorin LillyWagner folgt in der ersten Ausgabe der SWR-Zeitreise 40 Jahre späterden Spuren von damals. Die Zuschauerinnen und Zuschauer lernen in der45-minütigen Sendung einen Mann kennen, der Ende der 70er auf derSchwelle zum Erwachsensein stand. Sein Weg und der seiner Freundeführt in die Welt der Popmusik, der Nummer-eins-Hits, derWelterfolge, aber auch in eine Welt der enttäuschten Hoffnungen, desScheiterns und der Anonymität."Zwischen zwei Bildern - Die SWR-Zeitreise" lautet der Titel einerfünfteiligen Reihe. Ausgangspunkt der Zeitreise ist immer ein altesFoto. Am Endpunkt entsteht dann ein zweites, das die FilmautorinLilly Wagner in den heutigen Tagen aufnimmt. Dazu recherchiert siedie Personen, erforscht ihre Werdegänge, um einen neuen Blick auf diedamalige Zeit zu gewinnen - Geschichten und Geschichte, gebündelt ineinem Bild.Samstag, 03. November 2018 (Woche 45)/24.10.201818.05.h: Für RP nachgelieferten Untertitel und Erstsendedatumbeachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageVom Ladenhüter zum Traumhaus Ein Fall für die HomestagerinErstsendung: 23.06.2018 in SWR RPIdyllisches Reihenhaus mit Garten und Balkon zu verkaufen - aberniemand will es haben. Ein Job für die Mainzerin Cornelia Augustin.Homestaging nennt sich ihr Beruf: Sie verschönert Häuser, die zumVerkauf stehen, um sie schneller an den Mann zu bringen.In der Nähe von Speyer warten drei Stockwerke und 150 QuadratmeterWohnfläche auf ihren Einsatz. In nur zwei Tagen soll sie hierfrischen Wind reinbringen - völlig unmöglich ohne Cornelia Augustinsverrückte Ideen: Das Bett ist aus Umzugskisten gebaut, dasBücherregal ist ein Poster und das Baguette in der Küche aus Plastik.Die "SWR-Reportage" ist dabei, wenn Homestagerin Cornelia Augustindem leeren Haus wieder Leben einhaucht.18.15 RP: LandesartDer deutsche Wald wird oft in Liedern besungen und ist einbeliebtes Thema in Märchen und in alten Sagen. Auch in der bildendenKunst war und ist er über Jahrhunderte hinweg ein beliebtes Motiv.Selbst der Spielfilm und das Fernsehen greifen das Sujet auf,angefangen vom Kinofilm "Försterliesel" in den 50er Jahren bis zurTV-Serie "Forsthaus Falkenau", die ab 1988 über 25 Jahre alsDauerbrenner über den Bildschirm flimmerte. Was fasziniertKulturschaffende bis heute am Wald und warum beschäftigen sie sichausgiebig gerade mit diesem Thema? "Landesart" geht auf die Pirsch.Montag, 05. November 2018 (Woche 45)/24.10.201813.00 h Korrigierten Untertitel beachten (Schulbank stattZwergschule)13.00 Die MontagsmalerFamilie Mockridge - Schulbank Folge 39Dienstag, 20. November 2018 (Woche 47)/24.10.201823.00 So lacht der SüdwestenPopuläre Comedians, hochkarätige Komiker und gut aufgelegteKabarettisten - bei "So lacht der Südwesten" zeigen beliebte"Humorfachleute" aus dem Südwesten und aus befreundeten RegionenHighlights und Kabinettstücke aus ihren Programmen. Gäste der Sendungvom 20. November 2018 sind Ingrid Kühne, Martin Rassau sowie das DuoSenkrecht und Pusch.Donnerstag, 22. November 2018 (Woche 47)/24.10.201823.15 h: zusätzlichen Gast beachten!23.15 lesenswertDenis Scheck im Gespräch mit Juli Zeh und Dieter MüllerMittwoch, 28. November 2018 (Woche 48)/24.10.201818.15 (VPS 18.14) RP: made in Südwest Der Ton macht denGeschmack - Römertöpfe aus Ransbach-Baumbach Erstsendung:18.01.2017 in SWRJeder, der in den Siebziger Jahren etwas auf sich hielt, kochteaus dem Römertopf. Erfunden wurde er 1967 von der Firma Bay-Keramikin Ransbach-Baumbach. Es stand damals schlecht um dieKeramikindustrie, die Lohnkosten stiegen und die Aufträge gingenstetig zurück. Aber die Erfindung schlug ein wie eine Bombe und derRömertopf war aus den meisten Küchen nicht mehr wegzudenken. Denn dieGesundheitswelle hatte mittlerweile die Kalorienschlacht derWirtschaftswunderjahre abgelöst, schonende und fettfreie Garmethodenstanden hoch im Kurs. Zudem galt das tönerne Rot des Topfes in denSiebzigern als besonders dekorativ. In scheinbar jeder Studenten-WGfeierte man bei Coq au Vin aus dem Römertopf die Nächte durch, alsHochzeitsgeschenk stand gerne die Erfindung aus dem Westerwald aufdem Gabentisch.Und heute? Haben längst Thermomix, Wok und Dampfgarer das Zepterübernommen. Oder doch nicht? 2017 feierte der Römertopf seinen 50.Geburtstag. Und pünktlich zum Jubiläum schienen sich plötzlich vielewieder auf den roten Tontopf zurückzubesinnen, den es mittlerweile inallen Größen und Varianten gibt. Nicht zuletzt Vegetarier und Veganerschwören auf das schonende Garverfahren. Doch da geht noch mehr: Wirddie Firma Römertopf aus dem Westerwald es schaffen, das Retro-Produktauch für die junge Generation wieder attraktiv zu machen? "Made inSüdwest" hat die Firma auf ihrem Weg zum Jubiläum begleitet.Sonntag, 02. Dezember 2018 (Woche 49)/24.10.201815.00 Von Adventskranz bis ZimtsternDas Weihnachts-ABC Erstsendung: 24.12.2014 in SWR/SRNichts ist so schön wie die Vorfreude. Zur Einstimmung auf dieweihnachtliche Zeit erzählt das Weihnachts-ABC Geschichten zuweihnachtlichen Begriffen. Wo gibt es einen lebendigenAdventskalender, warum bringen die Menschen an WeihnachtenBarbarazweige zum Blühen, woher kommt der Christbaum? Moderatoren undDarsteller aus dem SWR Fernsehen berichten von ihrem Weihnachten inder Kindheit und von den Traditionen, die sie heute pflegen. Chöreund Orchester aus dem Land untermalen diesen stimmungsvollen Abendmit weihnachtlichen Liedern zum Mitsingen und Zuhören.Montag, 03. Dezember 2018 (Woche 49)/24.10.201813.00 h: Geänderte Folge und Erstsendedatum beachten'!13.00 QuizduellDer Olymp mit Jörg Pilawa Erstsendung: 02.03.2018 in Das ErsteFolge 171Dienstag, 04. Dezember 2018 (Woche 49)/24.10.2018Tagestipp21.00 Preiswert, nützlich, gut? Perfekte WeihnachtenWie lässt sich das Weihnachtsfest entspannt organisieren?Geschenke, Baum, Menü - worauf muss sollte man achten? Das will SWRReporterin Hendrike Brenninkmeyer zusammen mit einer Familieherausfinden. Welche Verbraucher-Fallen gibt es in der Weihnachtszeitund wie kann man sie vermeiden? Der Experte gibt Tipps. WelcherChristbaumständer ist stabil und hält den Baum zugleich lange frisch?Wie kann man schnell ein festliches Essen zaubern? Die besten Tippsfür ein Express-Menü.Donnerstag, 06. Dezember 2018 (Woche 49)/24.10.201813.00 h: Geänderte Folge und Erstsendedatum beachten!13.00 QuizduellDer Olymp mit Jörg Pilawa Erstsendung: 08.11.2016 in Das ErsteFolge 15118.15 RP: Marktfrisch in Bad KreuznachErstsendung: 21.12.2017 in SWRDas Stollen-Rezept von Mama Hübschen soll Moderator Jens Hübschenzum Sieg gegen Gourmetkoch Frank Brunswig verhelfen.Aber da kann noch einiges schief gehen, denn Jens kann wederkochen noch backen. Ob da ein Mitbäcker oder eine Mitbäckerin beiJens noch etwas retten kann? Und dann ist da ja noch der Glühwein,der auch dieses Mal wieder von Jens zubereitet wird - bei"MarktFrisch" auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Kreuznach.