Prime Standard | Senvion sichert langfristige Einnahmen

Senvion SE (ISIN: LU1377527517 ) hat mit der SSE Plc . einen langfristigen Vertrag als unabhängiger Servicedienstleister (ISP) für vier Windparks im Norden Schottlands geschlossen. Senvion wird Service und Wartung von 107 MM82-Turbinen in den Windparks Gordonbush, Achany, Fairburn und Strathy North verantworten. Dies ist einer der größten Einzelserviceverträge für Senvion und entspricht fast 10% des gesamten Serviceportfolios in Großbritannien ab.

Zu den von Senvion angebotenen Dienstleistungen gehören die planmäßige Wartung der Windenergieanlagen, der Austausch wichtiger Komponenten nach Bedarf und ein kontinuierlicher technischer Support während der Laufzeit des vereinbarten ISP-Vertrags.

Das Senvion Inverness Service Center hat entscheidend zum Vertragsabschluss mit SSE beigetragen und wird die Umsetzung des Servicevertrags verantworten.

"Der Servicevertrag mit SSE, einem unserer ältesten Kunden in Großbritannien, ist für uns ein bedeutender Meilenstein. Der erneute Vertragsabschluss unterstreicht das Vertrauen von SSE in unsere Mitarbeiter, unsere Technologie und unseren Kundenservice. Die Größe des Projekts stärkt zudem unsere Position als einer der führenden Servicedienstleister für Windenergieanlagen in Großbritannien und unsere langfristige Kooperation mit unseren Kunden. In einer Zeit, in der die Energiekosten sinken und die Effizienz steigt, ist ein langfristiger, qualitativ hochwertiger Service heute wichtiger denn je", so Knud Rissel, Managing Director Europe North bei Senvion.

"Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Senvion weiter auszubauen. Damit wird die Leistungsfähigkeit eines bedeutenden Teils unserer Anlagen langfristig sichergestellt.", ergänzt Stuart Hood, SSE Head Onshore Wind von SSE.

Mit wem arbeitet Senvion SE zusammen?

SSE Plc ist eines der führenden Energieunternehmen Großbritanniens, das sich mit der Erzeugung, Verteilung und Lieferung von Elektrizität sowie der Gewinnung, Speicherung, Verteilung und Lieferung von Gas befasst. Sein Hauptzweck ist es, die Energie, die Menschen brauchen, auf zuverlässige und nachhaltige Weise bereitzustellen. Sie beliefert rund 7,45 Millionen Haushalte mit Energie und Haushaltsdienstleistungen in ganz Großbritannien und Irland, ist häufig die Nummer eins im Kundendienst und der führende Stromerzeuger Großbritanniens aus erneuerbaren Quellen. Sie wurde im September 2013 als Living Wage Employer akkreditiert und im Oktober 2014 mit der Fair Tax Mark ausgezeichnet.

Senvion SE ist?

Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore-und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort -mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,33 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden hauptsächlich in den Senvion TechCentern in Osterrönfeld und Bangalore konstruiert und in den deutschen und portugiesischen Werken in Bremerhaven, Vagos und Oliveira de Frades sowie in Żory-Warszowice, Polen und Baramati, Indien gefertigt. Mit rund 4.000 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 7.900 Windenergieanlagen zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien, Chile oder Kanada vertreten. Senvion S.A. ist im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert.

Rückblick auf das erste Halbjahr für Senvion SE

Die Umsätze in der ersten Jahreshälfte in Höhe von EUR 466 Mio. sind vornehmlich auf die geringe Installationstätigkeit in diesem Zeitraum aufgrund des jahresendlastigen Installationsplans zurückzuführen. Dementsprechend wurde ein bereinigtes EBITDA von EUR 13 Mio. bei einer Marge von 2,9% gemeldet. Das Umlaufvermögen weist mit 2,6% eine leichte Verbesserung auf. Nach der erfolgreichen Durchführung des Exzellenz-Programms "Move Forward" im Jahr 2017 hat Senvion nun die zweite Programmphase eingeleitet. Mit der weiteren Reduzierung der Betriebskosten um 5% in der ersten Jahreshälfte 2018 hat das Unternehmen bereits einen vielversprechenden Anfang gemacht.

Darüber hinaus verzeichnet Senvion weiterhin einen soliden Anstieg des Onshore-Auftragseingangs um 26% im ersten Halbjahr 2018, der sich damit auf insgesamt EUR 797 Mio. beläuft. Neue Märkte sind dabei nach wie vor der Haupttreiber: Indien verzeichnete mit 432 MW den größten Auftragseingang, gefolgt von Australien mit 226 MW und Argentinien mit 97 MW. Auch das Auftragsbuch ist gestiegen und liegt nun bei EUR 5,4 Mrd. Das Onshore-Auftragsbuch erhöhte sich um 32% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 2,1 Mrd. Zudem meldet Senvion ein gesundes Wachstum des Service-Auftragsbuchs auf nunmehr EUR 2,7 Mrd. Das Servicegeschäft bildet weiterhin das Rückgrat und verzeichnet ein Wachstum von 8% gegenüber dem Vorjahr und eine Vertragsverlängerungsquote von über 75%.

Senvion ist überzeugt, die Umsatzprognose mit EUR 1,8-1,9 Mrd. zu erreichen, da 100% der Umsätze bezogen auf die untere Grenze der Prognosespanne bereits gesichert sind. Aufgrund umfassender Optimierungen im Installations- und Lagerbereich erwartet das Unternehmen zudem, in der zweiten Jahreshälfte einen positiven freien Cashflow zu generieren.

Manav Sharma, Interim-CEO und CFO von Senvion, sagt: "Die jährliche Nachfrage nach Windenergieanlagen wird sich innerhalb des nächsten Jahrzehnts wahrscheinlich verdoppeln. Kurzfristig muss sich die Branche allerdings an das neue Preisniveau anpassen. Wir sind überzeugt davon, dass unsere Fähigkeit, uns schnell an die neuen Marktanforderungen anzupassen, unser großer Vorteil ist. In den vergangenen Monaten waren wir insbesondere in neuen Märkten sehr erfolgreich, was sich 2019 in einem zu erwartenden Umsatzwachstum von 20-40% widerspiegeln wird. Momentan liegt unser Fokus darauf insbesondere die Produktionskosten zu senken, unserer Lieferkette anzupassen und unsere neuen Produkte am Markt einzuführen, um eine solide Grundlage für langfristiges Wachstum zu schaffen. Das erhebliche Auftragswachstum aus Märkten, die wir letztes Jahr als Schlüsselregionen definiert haben, bestätigt bereits unsere Transformationsstrategie."

Senvion hat seine 3.XM-Plattform zur 4.2M140 und 4.2M148 weiterentwickelt, die perfekt für Standorte mit mäßigem bis schwachem Wind geeignet sind und in ihrer Kategorie die niedrigsten Stromgestehungskosten haben. Die Installation des Prototyps ist noch für 2018 geplant. Senvion erwartet, dass die Einführung weiterer Produkte im 2- und 4-MW-Bereich die Auftragslage innerhalb der kommenden sechs bis neun Monate weiter stärken wird.

David Hardy, Executive Director und Chief Sales Officer von Senvion, ergänzt: "Senvion hat seine Marktpräsenz in neuen Schlüsselmärkten deutlich erhöht - wie besonders das kontinuierliche Auftragswachstum in Indien, Chile, Argentinien, Spanien und Australien trotz schwieriger Marktbedingungen zeigt. Wir sind stolz darauf, dass wir für 2019 bereits jetzt Auftragsvolumen in Höhe von insgesamt EUR 1,3 Mrd. gesichert haben und weitere Projekte kurz vor Vertragsabschluss stehen. Das ist eine Bestätigung unserer internationalen Kunden für die Qualität von Senvions globalen Vertriebs- und Serviceteams."

Senvion konnte zudem bereits Fortschritte bei der Reduktion der Materialkosten erreichen. Zudem bestätigt Senvion einen Anstieg des EBITDA für 2019 aufgrund der Skaleneffekte, die im Ankauf und besonders bei der Beschaffung in Ländern mit optimalen Kosten (Best Cost Country Sourcing) erzielt werden. Die Fortschritte beim Umbau der Lieferkette und den Cost-Out-Programmen in den kommenden Monaten sind 2019 der entscheidende Faktor für die Margenverbesserung.

Wichtig für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens wird auch die Neubesetzung des CEO Postens im September durch Yves Rannou gesehen, die die lange Suche nach einem Nachfolger für den im Mai zurückgetretenen CEO Geißinger beendete.

Aktuell (22.10.2018 / 10.47 Uhr) notieren die Aktien der Senvion SE im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,23 EUR (+4,36 %) bei 5,50 EUR.