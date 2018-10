Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Fall Khashoggi

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Fall Khashoggi:

"Es ist der Skandal im Skandal: Wenn US-Präsident Donald dem saudischen Geständnis, dass der Regimekritiker Jamal Khashoggi quasi versehentlich bei einer Schlägerei getötet wurde, ungeprüft Glaubwürdigkeit attestiert, macht er sich zum Unterstützer eines Verbrecherregimes.



Das Geständnis ist so unvollständig und irreführend, dass sich die Führung in Riad nach all dem Leugnen zuvor der Lächerlichkeit preisgibt."/DP/jha