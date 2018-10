Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Trump/INF-Vertrag

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Trump/INF-Vertrag:

"Ein Hauch von kaltem Krieg (.



) Die jetzige Kritik an Trump sollte (.) nicht vergessen lassen, und zum Glück erinnern auch deutsche Politiker daran, dass Russland seit längerem von der Nato vorgeworfen wird, den INF-Vertrag zu brechen. Und hier geht es nicht um technische Kleinigkeiten, sondern - wie damals - um eine tatsächliche Bedrohung Deutschlands und Europas. (.) Dieses Abkommen, das auch von Russland schon in Frage gestellt wurde, ist es in jedem Fall wert, verteidigt zu werden. Es bietet einen Rahmen zur gegenseitigen Kontrolle. Die Ankündigung der Vereinigten Staaten sollten alle Seiten zum Anlass nehmen, den Vertrag wieder mit Leben zu füllen. Dazu braucht es wie stets Politiker, die standhaft sind, aber mit dem richtigen Gespür für den richtigen Umgang und den rechten Augenblick."/DP/jha