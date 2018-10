Podcast von action medeor: Jeder dritte Mensch weltweit hat keinen Zugang zu angemessener Gesundheitsversorgung (AUDIO)

Tönisvorst (ots) -Der Zugang zu Gesundheitsversorgung verschlechtert sich für dieärmere Bevölkerung weltweit zunehmend. Jeder dritte Mensch hat keinenZugang zu angemessener Gesundheitsversorgung. Anlässlich des 40.Jahrestages der Erklärung von Alma Ata kommen am 25. und 26. Oktoberin Astana erneut Staats- und Regierungschefs, Gesundheitsminister undVertreter von Nichtregierungsorganisationen zu einer globalenKonferenz über die primäre Gesundheitsversorgung zusammen. ChristophBonsmann, Vorstand von action medeor, erklärt in diesem Podcast,warum es so wichtig ist, die primäre Gesundheitsversorgung zustärken.Pressekontakt:Pressesprecherin Susanne HaackerSusanne.Haacker@medeor.de; 02156/9788178Original-Content von: action medeor, übermittelt durch news aktuell