Philips kommt weniger schnell voran als erwartet

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Medizintechnikkonzern Philips hat weniger zulegen können als von Experten gedacht.



Der Umsatz kletterte im dritten Quartal um 4 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Amsterdam mitteilte. Auch auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungseinflüsse sowie Zu- und Verkäufe, betrug das Plus 4 Prozent und damit weniger als von Analysten geschätzt. Vor allem das Geschäft mit Diagnose- und Behandlungsgeräten lief besser als im Vorjahr, wohingegen die Datensparte weniger Geschäft machte.