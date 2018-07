Pfeiffer/Knoerig: Positives Signal für Gastronomie und Einzelhandel

Berlin (ots) - BGH-Urteil bestätigt Gesetz zu freiem WLANDer BGH trägt mit seinem Urteil vom 26. Juli zur Verbreitung vonfreiem WLAN als wichtigem Wirtschaftsfaktor bei. Hierzu erklären derwirtschafts- und energiepolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Joachim Pfeiffer, und der zuständigeBerichterstatter Axel Knoerig:Pfeiffer: "Die Verbreitung von freiem WLAN in Deutschland erhältweitere Rückendeckung: Mit seinem Urteil vom 26. Juli bestätigt derBundesgerichtshof inhaltlich die Novelle des Telemediengesetzes ausdem letzten Jahr. Seitdem müssen Betreiber von WLAN-Netzen nicht mehrfür Verletzungen des Urheberrechts haften, die Dritte in ihremWLAN-Netz begehen. Der BGH bestätigt zudem, dass die damaligenGesetzesänderungen mit dem Europarecht vereinbar sind. Gleichzeitigwerden Rechteinhaber durch die aktuelle Gesetzeslage weiterhinangemessen geschützt. Denn bei Urheberrechtsverstößen könnenWLAN-Betreiber weiterhin gerichtlich zu Sperrmaßnahmen verpflichtetwerden, z.B. durch voreingestelltes Sperren bestimmter Webseiten. Fürdiesen Ausgleich hat sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion immer starkgemacht."Knoerig: "Die gefürchteten Abmahnungen gehören damit endgültig derVergangenheit an. Das ist insbesondere für kleine Cafés, Hotels oderden Einzelhandel eine gute Nachricht. Für sie gibt es nun keinenGrund mehr, auf WLAN-Angebote für ihre Kunden zu verzichten. Der BGHsendet damit ein weiteres positives Signal an unseren Mittelstand,einschließlich der gesamten Tourismusbranche."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell