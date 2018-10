Pazderski: Berliner Kultursenator protegiert linksextremistische Band

Berlin (ots) - Der stellvertretende Bundessprecher der Alternativefür Deutschland, Georg Pazderski, kritisiert den Plan des BerlinerKultursenators Lederer, die linksextremistische Band "Feine SahneFischfilet" im Berliner Bauhaus-Archiv auftreten zu lassen:"Mit dieser Idee lassen die SED-Nachfolger endgültig ihredemokratische Maske fallen. Wer als führender Landespolitiker eineBand protegiert, die Gewalt gegen Polizisten verherrlicht und Hassauf Deutschland verbreitet, verabschiedet sich aus dem demokratischenKonsens.Es war vollkommen richtig, dass das Bauhaus Dessau den Auftrittder Band in seinen Räumen untersagt hat. Dass Lederer nun meint, sichdieser extremistischen Band andienen zu müssen, zeigt, dass seinsorgsam gepflegtes bürgerliches Auftreten nur Fassade ist. In Berlingibt es genügend Orte, an denen linksextremistische Bands spielenkönnen. Eine ehrwürdige Institution wie das Bauhaus-Archiv in diesesSchmuddelumfeld zu zerren, ist unanständig und in höchstem Maßeverwerflich.Letztlich muss auch die Rolle des ZDF in dieser Angelegenheithinterfragt werden. Dass die aus Zwangsgebühren finanzierte Anstaltsich dafür hergibt, mit einer Sondersendung Werbung für das neueAlbum dieser überaus fragwürdigen Band zu machen, ist mit demöffentlich-rechtlichen Auftrag des Senders nicht vereinbar. Das istein Fall für den Fernsehrat."Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell