PayPal: Die Käufer starten den nächsten Rallyeschub!

Seit Anfang 2017 befindet sich die PayPal-Aktie in einer stabilen, langfristigen Aufwärtsbewegung. Sie verläuft in 2018 zwar nicht ganz so linear und gleichmäßig wie noch im Vorjahr. Das hindert die Käufer jedoch nicht daran, den Kurs beständig auf neue Hochs zu treiben.

Das letzte Hoch wurde am 4. September bei 93,44 US-Dollar markiert. Es war ein Zeichen der Stärke, denn es wurde an einem Tag gebildet, an dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.