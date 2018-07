Die Paten von Berlin - Die neue Macht - Mafiathriller / Geplante Filmproduktion ab 08.2018 (FOTO)

Berlin (ots) -Die Paten von Berlin ist ursprünglich eine Romanserie vonS.H.George die von der Gründung, dem Aufbau, den Machtkämpfen sowieaber auch dem Untergang von Mafiafamilien erzählt. S.H.George hatseit 1986 die Idee zu dieser Serie.Die Filmproduktion von "Die Paten von Berlin - Die neue Macht" istder Auftakt zu einer geplanten Serie.2018 - Ein Terroranschlag in Berlin. Opfer ein Mafiapate. Die 3Söhne schwören die Täter Dingfest zu machen. Leider geht das nichtganz ohne Gewalt. Die 3 Söhne wie Sie unterschiedlicher nicht seinkönnen. Ein Polizist, ein Geschäftsmann, ein Biker. EineStaatsanwältin die nicht nur den Tätern auf der Spur ist, sondernauch den Söhnen des Paten. Als der Täter gefasst wird, planen dieBrüder diesen zu befreien um Informationen über die Hintermännerherauszubekommen. Als die Staatsanwältin selbst zum Anschlagszielwird, ist Sie gezwungen sich für eine Seite zu entscheiden. DieBrüder machen Jagd auf den Drahtzieher. Ein korrupter Polizist lockteinen der Brüder aber auch die Staatsanwältin in die Falle. Doch derDrahtzieher ist nun allen bekannt. Es ist nur eine Frage der Zeit bisEr gefunden ist. Der Drahtzieher ein dubioser Geschäftsmann undehemliger Libanesischer Elitesoldat geht selbst in den Angriff über.Es kommt zum großen Showdown.Ein packender Film mit vielen Überraschungen und Wendungen. Eswird in Berlin und im Studio Babelsberg in Potsdam sowie Brandenburggedreht.Pressekontakt:S.H.Georgeinfo@buchverlag.berlinTel 030 545 96 295Original-Content von: George - Buch Film Musik Marketing, übermittelt durch news aktuell