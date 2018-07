Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Wiesbaden (ots) -Im Test Heft 7-2018 testete die Stiftung Warentest Monoblock- undSplit-Raumklimageräte. Bei den Split-Klimageräten wurde nur eineinziges Produkt mit dem Testurteil "Gut" ausgezeichnet: Das EthereaRaumklimagerät von Panasonic. Insbesondere hoben die Tester diegeringen Betriebskosten der Panasonic Klimaanlage hervor.Im Testaufbau prüften die Spezialisten der Stiftung Warentest dieStromkosten für 350 Betriebsstunden im Kühlmodus. Dabei benötigte dasPanasonic Etherea Raumklimagerät gerade einmal Strom für 38 Euro. DasSplit-Gerät mit den höchsten Betriebskosten verursachte dagegenStromkosten in der Höhe von 71 EUR, war also um knapp 86 Prozentteurer im Betrieb!Bei den meisten Wettbewerbern der Etherea-Klimaanlagen bemängeltendie Prüfer zudem den hohen Verbrauch im Stand-by-Betrieb. EinigeGeräte überschritten dabei sogar das von der EU maximal erlaubte 1Watt um das Vierfache.Das Panasonic Etherea Raumklimagerät punktete aber nicht nur mitden günstigsten Betriebskosten im Kühlmodus. Es ließ sich aucheinfach und problemlos über das Handy bedienen. Diese Funktionversprechen zwar alle Wettbewerber. Allerdings ist es selbst denSpezialisten von Stiftung Warentest bei einem Großteil derSplit-Klimageräte nicht gelungen, mit dem Handy auf die Klimaanlagezuzugreifen.Darüber hinaus bieten Split-Klimageräte von Panasonic noch vieleweitere Funktionen, die ein optimales Raumklima gewährleisten, aberbeim Test der Stiftung Warentest nicht in Betracht gezogen wurden. Sosorgen die Etherea-Klimageräte auch für saubere und gesunde Luft. Dasnanoe-Luftreinigungsverfahren inaktiviert und entfernt 99 Prozent derluftgetragenen und anhaftenden Mikroorganismen wie Bakterien, Virenund Schimmelpilze. Anders als bei ionenbasiertenLuftreinigungssystemen bleiben beim Panasonic nanoe-Verfahrenunangenehme Nebenwirkungen wie trockene Haut aus.Mithilfe eines Personen-Aktivitätssensors und einerSonnenlichterfassung kühlen die Etherea-Raumklimagerätevorausschauend und garantieren einen sparsamen Betrieb und einenkomfortabel klimatisierten Raum, in dem es nie zu kalt oder zu heißwird. Ein intelligentes Luftführungssystem vermeidet zudemunangenehme, kalte Luftströme.Unabhängig vom Hersteller hebt die Stiftung Warentest hervor, dassalle Split-Klimageräte erheblich günstiger und schneller kühlen alsMonoblock-Raumklimageräte, also mobile Klimageräte, die die Wärmeüber einen Abluftschlauch nach außen transportieren. Während einesheißen Sommers können die Monoblock-Geräte schnell mehr als dasDoppelte an Stromkosten verursachen - und das bei deutlich geringererKühlleistung.1918-2018: Wir leben Technik - 100 Jahre Panasonic2018 feiern wir 100 Jahre Panasonic. 1918 gründete KonosukeMatsushita die Firma Panasonic und brachte als erstes Produkt einenverbesserten Anschlussstecker auf den Markt. Dieser machte esmöglich, ein elektrisches Gerät über eine Lampenfassung mit Strom zuversorgen. Die folgende Doppelglühlampenfassung konnte sogar eineLampe und ein Elektrogerät über eine gemeinsame Stromquelle speisen.Diese kleinen Ideen waren die Geburtsstunde der Philosophie vonPanasonic, Produkte zu entwickeln, die das Leben stetig verbessern.1958 - 2018: 60 Jahre Panasonic Klimaanlagen1958 startete Panasonic mit einer Fensterklimaanlage. In denletzten 60 Jahren hat sich Panasonic zu einem der weltweit größtenHersteller von Raumklimageräten, VRF-Systemen und Wärmepumpenentwickelt. Seit 1975 sorgt Panasonic-Klimatechnik auch inDeutschland für ein gutes Raumklima. Mit Standorten in mehr als 120Ländern und über 200 Millionen verkauften Verdichtern ist Panasonicheute weltweit eines der führenden Unternehmen der Heiz- undKlimabranche. Panasonic bietet innovative Lösungen zum Klimatisierenund Beheizen von Wohnhäusern, Büros, gewerblichen Einrichtungen undIndustriegebäuden.Besonderes Augenmerk wird auf die Qualität der Geräte gelegt.Dabei achten die Entwickler von Panasonic stets darauf, dass diestrengsten Normen in Bezug auf Energieverbrauch, Umwelt undGeräuschemission erfüllt werden. Weitere Informationen finden Sie aufunserer Webseite www.aircon.panasonic.de.Über PanasonicSeit seiner Gründung 1918 hat sich Panasonic zu einem globalagierenden Konzern mit nunmehr 591 Tochterunternehmen und 88Beteiligungsgesellschaften weltweit entwickelt. Der konsolidierteNetto-Umsatz für das laufende Geschäftsjahr (Ende 31. März 2018) wirdsich voraussichtlich auf 61,4 Milliarden EUR belaufen. DasUnternehmen ist bestrebt, durch geschäftsbereichsübergreifendeInnovationen neue Wertschöpfung zu erreichen und für seine Kunden einbesseres Leben und eine bessere Welt zu schaffen. WeitereInformationen zu Panasonic finden Sie unterhttp://panasonic.com/global.