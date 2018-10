Stuttgart (ots) - Der Spracherwerb gilt als Schlüssel für einegelungene Integration. Viele Sprachtrainings oder Wörterbücher sindjedoch inhaltlich oder didaktisch nicht mehr auf aktuellem Stand. Mitdem von Grund auf neu entwickelten Standardwörterbuch Arabisch setztder Sprachexperte PONS ein Ausrufezeichen. Das Wörterbuch bietethochmodernen Wortschatz bei intuitiver und schneller Handhabung.In den letzten Jahren stieg der Bedarf an zeitgemäßen, sehraktuellen Hocharabisch-Wörterbüchern rapide an. EinigeArabisch-Wörterbücher sind allerdings schon seit mehreren Jahrzehntenauf dem Markt und somit nicht mehr aktuell. Für den innovativenSprachexperten PONS lautete die einzig konsequente Lösung, bei Nullanzufangen. Mit Partnern im Nahen Osten, Muttersprachlern undlexikografischen Spezialisten entwickelte PONS das völlig neue,moderne "Standardwörterbuch Arabisch". Ein idealer Begleiter fürdeutschsprachige Arabischlerner, arabischsprachige Deutschlerner undfür Integrationskurse.Die 40.000 Stichwörter und Wendungen im "StandardwörterbuchArabisch" spiegeln die moderne arabische Standardsprache wieder. Dasgesuchte Stichwort lässt sich dank des übersichtlichen Layoutsschnell finden. Darüber hinaus berücksichtigt das Wörterbuch dieoriginale Laufrichtung der arabischen und deutschen Sprache. Das vonrechts nach links verlaufende arabische Schriftsystem ermöglicht denarabischsprachigen Lernern eine schnelle Orientierung. Vokalzeichenbei allen arabischen Wörtern unterstützen deutschsprachige Lernerbeim Lesen. Jedes deutsche Stichwort und jede arabische Übersetzungist mit einer ausführlichen Lautschrift versehen, die sowohl deutsch-als auch arabischsprachigen Lernern hilft. Ist das Wörterbuch malnicht in Griffweite, können alle Begriffe auch schnell von unterwegsim Online-Wörterbuch nachgeschlagen werden.Das "Standardwörterbuch Arabisch" inklusive Online-Wörterbuch istab sofort für einen Preis von 20,00 Euro bei PONS unter pons.com/shopund im Buchhandel erhältlich.Pressekontakt:Jakob SchönPR-Agentur Prospero Münchenpr@pons.deTel.: +49-89-273383-19Original-Content von: PONS GmbH, übermittelt durch news aktuell