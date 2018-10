PLENVU® (NER1006), das erste 1-Liter-Darmpräparat, weist eine überlegene, qualitativ hochwertige Segmentreinigung des Dickdarms im Vergleich zum Behandlungsstandard[I] auf

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Norgine B.V. präsentierte heute auf der United EuropeanGastroenterology Week neue Daten, die zeigen, dass PLENVU®(Polyethylenglykol 3350, Natriumascorbat, Natriumsulfat,Ascorbinsäure, Natriumchlorid und Kaliumchlorid für orale Lösungen)im Vergleich zu MOVIPREP®, SUPREP® und CitraFleet[®i] erstmals eineüberlegene, qualitativ hochwertige Segmentreinigungswirkung aufweist.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/597589/Norgine_Logo.jpg )Diese Post-Hoc-Analyse verglich das Niveau der qualitativhochwertigen Segmentreinigung durch PLENVU® mit denVergleichsprodukten MOVIPREP® (2 L PEG + Ascorbat), SUPREP®(Oralsulfatlösung) und CitraFleet® (Natriumpicosulfat +Magnesiumcitrat) unter Verwendung von Daten aus dreimultizentrischen, randomisierten Phase-3-Studien: NOCT, MORA undDAYB.[ii],[iii],[iv][Tabelle 1. Darmsegmente mit Harefield Cleansing Scale Score 3-4(hochwertig), pro Behandlung, in drei zentralen, Reader-Assessedbewerteten Phase-3-Studien]Phase 3 DAYB MORANOCT-StudieNER1006 Natrium- NER1006 NER1006 2 LPEG+ NER1006 Oral-picosulfat+Ascorbat sulfat-Magnesium-lö-citratsungGesplitteteVergabe PM/PM AM/PM PM/AM AM/AM PM/PMPM/AM PM/AMFAS:Patienten,N 258 257 283 283 283310 311FAS:Hochqualitäts-segmente, n 218/1290 134/1285 653/1415 662/1415411/1415 621/1550 563/1555(%) [P vs (16,9) (46,1) (46,8)(40,1)Komparator] [P<0,001] (10,4) [P<0,001] [P<0,001] (29,0)[P=0,013] (36,2)mFAS:Patienten, N 250 251 275 275 272276 280mFAS:Hochqualitäts-segmente, n 218/1250 134/1255 653/1375 662/1375411/1360 621/1380 563/1400(%) [P vs (17,4) (10,7) (47,5) (48,1) (30,2)(45,0) (40,2)Komparator] [P<0,001] [P<0,001] [P<0,001][P=0,005]Protokollgetreu:Patienten, N 172 207 220 218 232233 239Protokollgetreu:Hochqualitäts-segmente, n 158/860 111/1035 536/1100 552/1090377/1160 568/1165 526/1195(%) [P vs (18,4) (10,7) (48,7) (50,6) (32,5)(48,8) (44,0)Komparator] [P<0,001] [P<0,001] [P<0,001][P= 0,011]FAS, Full Analysis Set (Vollständiger Analysesatz). mFAS, modifiedFull Analysis Set(modifizierter vollständiger Analysesatz) FASausgenommen Patienten mit fehlgeschlagenem Labortest nachRandomisierung und die außerdem ihr Studienpräparat nicht einnahmen).Protokollgetreu (FAS mit eingehaltenen Zugangskriterien, Patienten,die mehr oder 75 % beider Studienpräparatdosen einnahmen, bei denenDaten für mindestens einen der primären Endpunkte und keinewesentlichen Protokollabweichungen vorlagen).Prof. Alessandro Repici vom Humanitas Forschungskrankenhaus inMailand, Italien: "Diese neuen Daten sind wichtig, weil sie zeigen,dass PLENVU® eine überlegene, qualitativ hochwertige Wirksamkeit beider Darmreinigung gegenüber herkömmlichen Alternativen bietet. Einequalitativ hochwertige Reinigung ist mit höherenLäsionserkennungsraten verbunden; daher sollten Patienten einenhochwertigen Darmreiniger verwenden, um die Früherkennung undBeseitigung von Anomalien zu erleichtern und Darmkrebs zuverhindern."Er fügte hinzu: "Durch die Reduzierung des Volumens derDarmvorbereitung kann PLENVU® das Patientenerlebnis und dieEinhaltung der Anweisungen zur Darmreinigung verbessern. Es istbekannt, dass eine verbesserte Einhaltung der Darmvorbereitung dieNotwendigkeit wiederholter Koloskopieverfahren reduziert und damitdie Gesundheitskosten senkt."Darmkrebs ist mit 447.000 neuen Diagnosen pro Jahr diezweithäufigste krebsbedingte Todesursache in Europa.[v] Darmkrebs istweitgehend vermeidbar, wobei die Früherkennung mit einer Heilungsratevon 90 % verbunden ist.[vi]PLENVU® ist in Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland,Finnland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich,Portugal, Spanien und im Vereinigten Königreich über Norgine und inden USA durch deren Partner, Salix Pharmaceuticals, erhältlich.Norgine rechnet mit weiteren Markteinführungen im Jahr 2018. Oktober. 12:30 Uhr -13:30 Uhr CET. UEGW 2018 American Cancer Society. https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/detection-diagnosis-staging/detection.html. Zugriff am10. April 2018