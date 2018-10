Baierbrunn (ots) -"Nichts ist unberechenbarer, anstrengender, aufregender undschöner, als ein Baby zu haben", lautet das Fazit des neuenKolumnenbuchs "Mein Baby & ich" von Julia Schulters. Denn kaum etwaswirbelt das Leben auf so wunderbare Weise durcheinander wie ein Baby.Die "Baby und Familie"-Redakteurin und Mutter von dreitemperamentvollen kleinen Töchtern kennt das alles: Sie schreibt inDeutschlands meistgelesenem Elternmagazin regelmäßig über denBaby-Alltag, mit viel Humor und einer guten Portion Selbstironie.Mit "Mein Baby & ich - Chaos, Kind und Mutterglück" erscheinen nunerstmals Julia Schulters' gesammelte Kolumnen als unterhaltsamerBegleiter für angehende und frischgebackene Eltern: VonSchwangerschaft und Geburt bis zu den ersten Gehversuchen, vonStillversuchen, Ablenkungsmanövern bei Urlaubsflügen, turbulentenGeburtstagspartys und unromantischen Restaurantbesuchen der Elternist alles dabei, was die ersten Monate mit Kind so chaotisch,manchmal anstrengend, meist beglückend macht. Und das Beste daran:Julia Schulters erzählt frei von der Leber weg, ehrlich und mit einerPrise niederrheinischer Lebensweisheit, die Mut macht. Liebevoll undmit einem Blick für die komischen Seiten des Elterndaseins wurde dasBuch illustriert von dem Zeichner und Filmemacher Bone Buddrus."Mein Baby & ich" (9,90 Euro, ISBN: 978-3-927216-49-5, PZN:14047181) ist zu bestellen über Apotheken, den Buchhandel oder direktbei der Herold Fulfillment GmbH (Tel. 0 89/6138 71-11, E-Mail:so-wirkts@herold-va.de).Zur Autorin:Julia Schulters wuchs in Hamminkeln am Niederrhein auf. StudiertePharmazie, wollte aber dann doch lieber schreiben. Lebt in Münchenals Journalistin, Kolumnistin, Mutter und miserable Hausfrau.Schreibt seit 2011 als Redakteurin bei "Baby und Familie" überStilleinlagen, Windeldermatitis und Kinder. Am liebsten über ihreeigenen.Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell