München (ots) -Die Geissens müssen ihre Weltreise vorzeitig abbrechen- Neue Doppelfolgen über Deutschlands wohl bekanntesteMillionärs-Familie- Montag, 22. Oktober 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IIEin tränenreicher Abschied steht Familie Geiss bevor! Nachdemfeststeht, dass die "Indigo Star" in Europa repariert werden soll,wollen Carmen und Robert so schnell wie möglich dir Heimreiseantreten. Nun heißt es Abschiednehmen von den liebgewonnenenCrewmitgliedern. Da sind vor allem bei Carmen die Tränenvorprogrammiert.Nach dem Videodreh für Carmens neue Single ist der Schaden an der"Indigo Star" größer als gedacht und muss dringend repariert werden.Carmen und Robert fahren mit ihrem Kapitän zu einer thailändischenWerft - doch dort angekommen sind sie erst einmal schockiert. Hiersoll ihre Yacht repariert werden? Weder die Anlage noch der Inhabermachen einen zuverlässigen Eindruck.Für Robert steht schnell fest: Hier sollen sie abgezockt werden.Somit ist der Entschluss gefasst, die "Indigo Star" nach Europa zuüberführen und sie dort wieder seetauglich zu machen. SchwerenHerzens beenden die Geissens somit ihre Weltreise frühzeitig.Nun heißt es Abschied nehmen von der Crew. Vor allem Carmen undden Kindern geht die Verabschiedung sehr nahe, denn einige derMitglieder werden sie erstmal nicht wiedersehen. Doch bevor FamilieGeiss die Heimreise nach Monaco antritt, wollen sie einige Tage inBangkok verbringen. Dort zeigen Carmen und die Mädchen ihr großesHerz und retten einige Tiere vor dem Kochtopf.Eine neue Doppelfolge von "Die Geissens - Eine schrecklichglamouröse Familie!" am Montag, 22. Oktober 2018, um 20:15 Uhr beiRTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationEva Römhild089 - 64 185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell