Neue Daten von Norgine offenbaren Diskrepanz zwischen Patientenerwartung und klinischer Praxis hinsichtlich der Darmvorbereitung für Darmspiegelungen[1]

Amsterdam (ots/PRNewswire) -- Fast neun von zehn Patienten erwarten, dass sie max. 2 LiterFlüssigkeit zur Darmvorbereitung trinken müssen- Die Erwartungen der Patienten hinsichtlich der Darmvorbereitungdecken sich unter Umständen nicht mit der klinischen Praxis- Untersuchungsergebnisse ermöglichen die Qualität der Koloskopie unddie Patientenerfahrung durch Innovationen in der Darmvorbereitungzu verbessernNorgine B.V. veröffentlichte heute im Rahmen der United EuropeanGastroenterology (UEG) Week 2018 neue Daten aus einer öffentlichenUmfrage, die belegen, dass fast neun von zehn befragten Personen infünf bedeutenden EU-Ländern davon ausgehen, dass sie max. zwei LiterFlüssigkeit zur Darmvorbereitung trinken müssen, bevor sie sich einerDarmspiegelung unterziehen.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/597589/Norgine_Logo.jpg )Diese Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Vorstellung derPatienten hinsichtlich der einzunehmenden Menge an Flüssigkeit zurDarmvorbereitung meist nicht der klinischen Praxis entspricht, datypischerweise mindestens drei Liter Flüssigkeit benötigt werden, umsich auf eine Koloskopie vorzubereiten.Die Flüssigkeit zur Darmvorbereitung ist von entscheidenderBedeutung für die Darmreinigung vor einer Darmspiegelung, um dieWirksamkeit und Kosteneffizienz des Verfahrens gewährleisten zukönnen. Es hat sich gezeigt, dass die Menge der Flüssigkeit zurDarmvorbereitung ein Schlüsselfaktor ist, der die Erfahrung derPatienten mit dem Vorgehen und die Einhaltung der Anweisungen zurDarmreinigung beeinflusst.Die Untersuchungsergebnisse verdeutlichen, dass Fortschrittemöglich und außerordentlich wichtig sind, um eine verbesserteEinhaltung der Anweisungen in der Darmvorbereitung sowie eineverbesserte Patientenerfahrung zu fördern und gleichzeitig dieWirksamkeit und Kosteneffizienz der Darmspiegelung zu verbessern.Wird die Koloskopie in der Bevölkerung generell eingesetzt, istsie eine effektive Methode zur Darmkrebsvorsorge und reduziertnachweislich sowohl die Inzidenz von Darmkrebs als auch diediesbezügliche Mortalität. Unzureichende Darmreinigung vor derKoloskopie reduziert die diagnostische Genauigkeit der Koloskopie,insbesondere bei der Erkennung kleinerer Läsionen und sessilenPolypen. Zudem kann eine wiederholte Untersuchung erforderlich sein,was die Kosten erhöht und die Einleitung einer Behandlung verzögernsowie den Ressourcenbedarf erhöhen kann.Bharat Amlani, Medical Director Brands, Norgine: "Die große MengeFlüssigkeit, die zur Darmvorbereitung vor einer Darmspiegelungeinzunehmen ist, entspricht zu oft nicht den Erwartungen derPatienten. Diese Tatsache beeinflusst möglicherweise deren Erfahrungin Bezug auf die gesamte Untersuchung. Unsere Untersuchungsergebnissemachen deutlich, dass Interaktion in der Koloskopie-Gesellschaftwichtig ist, um die Ergebnisse so gut wie möglich aufeinanderabzustimmen."Amlani ergänzt: "In dieser Entwicklung befindet sich Norgine anvorderster Front und arbeitet kontinuierlich an Innovationen, um dieQualität und das Patientenerlebnis hinsichtlich einer Koloskopie zuverbessern. Dieses Vorgehen ist unerlässlich, um Darmkrebs - nebenzahlreichen anderen Magen-Darm-Erkrankungen - zu verhindern, zuidentifizieren und zu behandeln. Die neue Verfügbarkeit vonhochwirksamen Darmpräparaten wie PLENVU®, das auf einem geringenVolumen von 1 Liter Polyethylenglykol basiert, trägt dazu bei, dieseDiskrepanz zu beseitigen und gleichzeitig einen zuverlässigenReinigungserfolg bei reduziertem Flüssigkeitsvolumen zugewährleisten."Als Marktführer im Bereich Darmreinigung und Koloskopie möchteNorgine eine qualitativ hochwertige Koloskopie ermöglichen. DieUmfrage wurde im Rahmen einer Kampagne von Norgine (Scope for Change;Spielraum für Veränderung) durchgeführt, um die europäischeKoloskopie-Gesellschaft zusammenzubringen und Verbesserungen in denkommenden Monaten und Jahren herbeizuführen. Die Kampagne wurde einemDiskussionspapier von Norgine zufolge im September 2017 ins Lebengerufen - Scope for change: what next for European colonoscopyservices? (Spielraum für Veränderung: Was erwartet die Koloskopie inEuropa zukünftig?)Die vollständige Veröffentlichung ist unter http://www.norgine.comabrufbar.Folgen Sie uns unter @norgine.[1] Amlani B et al. Public attitudes to colonoscopy: how muchbowel preparation liquid must be drunk before a colonoscopy?(Koloskopie aus der Sicht der Patienten: Wie viel Flüssigkeit zurDarmvorbereitung ist vor einer Darmspiegelung einzunehmen?) #P0460,UEGW, Montag, 22. Oktober 2018, 12:30-13:30 Uhr (MEZ)