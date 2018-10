Köln (ots) - Das Thema "Wissen" hat sich in den vergangenen Jahrenzu einer tragenden Programmsäule beim Kölner Kindermarktführer SUPERRTL entwickelt. "Woozle Goozle und die Weltentdecker" zählt zu denbeliebtesten Formaten dieses Genres und begeistert die kleinenZuschauer mit seiner einzigartigen Mischung aus lehrreichenReportagen und woozligen Experimenten im Studio. Insbesondere dashumorvoll-chaotische Zusammenspiel zwischen Woozle (einer Figur ausder Puppenschmiede von Martin Reinl) und seinem Co-Moderator machtden besonderen Reiz des Magazins aus; ab sofort bekleidet dergebürtige Kieler Simón Albers diesen Posten. Doch das ist nicht dieeinzige spannende Neuerung.Zum Start der neuen Episoden hat sich SUPER RTL außerdem etwasganz besonderes für die kleinen Woozle-Fans einfallen lassen: Siebekommen die Gelegenheit, den Ablauf der Casting-Phase von Simón undden anderen Kandidaten hautnah mitzuerleben. Im Rahmen derPromo-Kampagne zum TV-Start hat SUPER RTL mehrere Kurzfilmeproduzieren lassen, die ab November auf toggo.de zu sehen sind. SogarRTL Chefmoderator Peter Kloeppel lässt es sich nicht nehmen, kurzbeim Casting vorbei zu schauen und dort die eine oder andereÜberraschung zu erleben. Die Clips zeigen im gewohntheiter-anarchischen Stil, dass der "Neue" an Woozles Seite über einhervorragendes Gespür für die teils skurrilen Anforderungen seinesGegenübers verfügt und weshalb er sich am Ende gegen die zahlreichenhochkarätigen Mitbewerber durchsetzen konnte.Hier stellt sich Simón kurz selbst vor:Simon, seit kurzem bist Du der "Neue" bei "Woozle Goozle und dieWeltentdecker". Haben Du und Woozle euch schon aneinander gewöhnt?Das haben wir und zwar erstaunlich schnell. Zwischen uns beidenhat es vom ersten Moment an super funktioniert, das war mir schonfast ein wenig unheimlich. Im Nachhinein habe ich festgestellt, dassWoozle erstaunlich viele Eigenschaften meines besten Freundes besitzt- wahrscheinlich ein Grund dafür, dass wir so gut harmonieren. Dubist im Rahmen der Dreharbeiten auch als Weltentdecker unterwegs.Auf welche Herausforderungen musstest Du dich dafür einlassen?Zu Beginn dachte ich noch, dass ich relativ gut vorbereitet sei -egal was kommt. Aber ich musste recht schnell feststellen, dass ichdamit leider absolut falsch lag (lacht). Am ersten Tag war das Thema"Reiten" auf der Agenda und ich durfte morgens einen Hufschmied undeinen Pferdeflüsterer bei ihrer Arbeit begleiten. Nachmittags standdann allerdings ein Ausritt durch ein malerisches Tal bei Salzburgauf dem Programm. Sehr sehr anstrengend bei hochsommerlichenTemperaturen. Am zweiten Drehtag ging es mit dem "Mittelalter" weiter- da musste ich ebenfalls bei fast 30 Grad im Schatten alteMetallrüstungen tragen und kam erneut schnell an meine Grenzen.Was hast Du denn vor deiner Zeit als Woozle-Moderator beruflichgemacht?Nach meinem Studium habe ich bei Delta Radio in Kiel einVolontariat absolviert, aber irgendwann merkte ich, dass meineheitere extrovertierte Art und die nordische Verschlossenheit nichtso richtig gut harmonierten (schmunzelt). Deshalb bin ich nach Kölngezogen und war ab 2014 als 1LIVE-Reporter unterwegs. Zusätzlichkonnte ich zwischenzeitlich immer mal wieder auch Videoproduktionenfür den WDR übernehmen und kam damit zum Moderieren.Wer waren denn während deiner Kindheit deine liebstenTV-Gesichter? Ganz klar Metty und der Lilalaunebär. Irgendwiekomisch, denn die Ähnlichkeiten zu Woozle sind definitiv vorhanden.Nur ist damals niemand explodiert (lacht).Du hast selbst zwei Söhne im Zielgruppenalter. Kennen die beiden"Woozle" schon?Das wäre völlig untertrieben. Beide sind Riesenfans und absolut imThema, wovon ich bei den Vorbereitungen zur Sendung immensprofitieren konnte. Ständig hieß es "Papa, das macht Woozle irgendwieanders" oder so ähnlich. Dementsprechend haben die beiden sichnatürlich wahnsinnig über meinen neuen Job gefreut.Pressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 456 51015Fax: +49 (0) 221 / 456 95 51015kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell