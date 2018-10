Neffos C9A zum günstigen Preis bei ALDI / Kunden des Discounters sparen 40 EUR beim Kauf des Einsteiger-Smartphones (FOTO)

Hofheim am Taunus (ots) -Ab morgen, dem 25. Oktober 2018, erhalten ALDI-Kunden das NeffosC9A mit 13 Megapixel-Kamera, Android 8.1, Fingerabdruck-Sensor undGesichtserkennung in der Farbe Cloudy Grey für nur 99,99 EUR. DasAngebot gilt für alle ALDI SÜD und ALDI Nord Filialendeutschlandweit*. Das Neffos C9A des Herstellers TP-Link wurde erstim August auf der IFA zum Preis von 139 Euro vorgestellt und ist nunfür einen begrenzten Zeitraum mit einem Rabatt von rund 30 Prozent zuhaben.Für ein Modell dieser Preisklasse bietet das Neffos C9A Merkmale,die üblicherweise nur Smartphones höherer Kategorien vorbehaltensind. Dazu zählen ein 5,45'' FullView-Display im modernenSeitenverhältnis von 18:9 und einer HD+-Auflösung für expansive Seh-und Spielerlebnisse. Per 13-Megapixel-Objektiv mit niedrigerer Blendeund Phasenerkennung kann das Neffos C9A scharfe und detaillierteFotos zu jeder Tages- oder Nachtzeit aufnehmen, ohne dass dieBildqualität beeinträchtigt wird. Ein zusätzlicher Slot für einezweite SIM-Karte (Dual-SIM) plus ein weiterer für dieSpeichererweiterung mittels SD-Karte (bis 128 GB) runden dasLeistungsspektrum des C9A ab.Zum Lieferumfang des C9A gehört standardmäßig eine Schutzhülleinklusive Display-Schutzfolie und jetzt speziell für diese Aktion einALDI Talk Starter-Set mit einem Startguthaben in Höhe von 10 Euro.* Nur, solange der Vorrat reicht.Das Einsteiger-Smartphone Neffos C9A.Bilder und Datenblatt des C9A: LINKWeitere Informationen über Neffos erhalten Sie hier: www.neffos.deÜber TP-Link:TP-Link ist ein weltweit führender Hersteller vonNetzwerkprodukten und hat sich im europäischen Raum besonders in derD-A-CH-Region durch effiziente, preisgünstige Produkte undverlässlichen Service einen Namen unter Branchenkennern gemacht. DieTP-Link Deutschland GmbH besteht seit April 2009 in Hofheim am Taunusnahe Frankfurt am Main und beherbergt das westeuropäische Sales-/Marketing-Team, den Support und das Zentrallager für Westeuropa. Überunsere renommierten Distributions-, Online- und Retail-Partnervertreiben wir ein umfangreiches Sortiment bestehend auspreisgekrönten SOHO-Produkten (WLAN, DSL, Powerline, Repeater,UMTS/LTE, Printserver, IP-Kameras) und SMB-Produkten (Switch, Router,SFP-Module, Medienkonverter, Netzwerkadapter). ErgänzendeGeschäftsfelder von steigender Relevanz sind Smart Home, Lifestyle(Smartphones der Marke Neffos) und Accessoires. Unser Bestreben istes, der stetig wachsenden Zahl von Nutzern Produkte von höchsterQualität und Performance unter Beibehaltung von wettbewerbsfähigenPreisen zu bieten und somit langfristig Nr.1 zu werden. Derzeitwerden weltweit ca. 26.000 Mitarbeiter beschäftigt (Stand März 2017).Im Jahr 2017 erwirtschaftete TP-Link weltweit einen Umsatz von rund2,2 Milliarden USD. Mehr unter: www.tp-link.deNeffos:Die Marke Neffos wurde von TP-Link ins Leben gerufen, um Kundenauf der ganzen Welt hochwertige und erschwingliche Smartphonesanzubieten. TP-Link ist in seiner 22-jährigen Geschichte in mehr als170 Ländern und Regionen weltweit als unangefochtener Weltmarktführerfür drahtlose Netzwerkprodukte anerkannt. In dieser Zeit hat sichTP-Link die Loyalität und das Vertrauen von Hunderten von Millionenzufriedenen Kunden erworben, dank Produktlinien, die leistungsstark,kostengünstig und zuverlässig sind. Neffos setzt dasTP-Link-Vermächtnis mit dem gleichen Engagement fort, um qualitativhochwertige und zugängliche mobile Geräte anzubieten. Seit 2015 gibtes Produkte, die von Branchenexperten und Anwendern gleichermaßenpositiv bewertet werden. Der Glaube, dass exzellente Smartphonesnicht überteuert sein müssen, ist die Grundlage des Erfolgs.Pressekontakt:Markus KohlstockSenior PR and Marketing ManagerE-Mail: marketing.de@tp-link.comTel.: 06122-53 693-265TP-Link Deutschland GmbHRobert-Bosch-Straße 965719 Hofheim am Taunuswww.tp-link.de / www.neffos.deOriginal-Content von: TP-LINK, übermittelt durch news aktuell