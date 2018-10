"Naked Attraction" - Alice und Jeanette wollen ihr Singledasein beenden (FOTO)

München (ots) -Singles wählen aus sechs nackten Kandidaten ihren Favoriten- Moderation: Milka Loff Fernandes- Ausstrahlung: Montag, 22. Oktober 2018 um 22:15 Uhr bei RTL IISozialarbeiterin Alice (27) aus Linz sucht mit Hilfe vonModeratorin Milka Loff Fernandes ihren Traumpartner. Sie hat die Qualder Wahl, denn es stehen sechs nackte Singles vor ihr. Auch Jeanette(28) will ihrem Singledasein endlich ein Ende bereiten. Verstecktsich in einer der Boxen ihr Traumprinz?Linzerin Alice (27) bezeichnet sich selbst als pansexuell. Beiihrem Gegenüber ist ihr nicht das Geschlecht wichtig, sondern vielmehr Ausstrahlung und Selbstbewusstsein. Alice ist sozial engagiert,tanzt, schauspielert und reist gerne. Sie selbst bezeichnet sich als"ein Mensch des Genusses" und das in allen Lebensbereichen.Die 28-jährige Jeanette hält sich am liebsten mit Kickboxen fit.Für die blonde Schönheit gestaltet sich die Partnersuche besondersschwierig, denn sie ist professionelle Erotikdarstellerin. Jeanettesucht einen Partner, bei dem sie sich auch mal Anlehnen kann. Wirdsie bei "Naked Attraction" ihren Traummann finden?Ausstrahlung: Montag, 22. Oktober 2018 um 22:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell