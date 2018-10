NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart besucht Huawei-Forschungszentrum in Peking

Peking (ots) - Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Wirtschafts- undDigitalminister des Landes Nordrhein-Westfalen, hat am Sonntag dasForschungs- und Entwicklungszentrum von Huawei in Peking besucht. Miteiner Delegation von etwa fünfzig Vertretern aus Wirtschaft undWissenschaft machte er sich vor Ort ein Bild von den neuestenEntwicklungen in den Bereichen 5G, Cloud und Künstliche Intelligenz(KI). Im Anschluss an den Rundgang tauschte sich Minister Pinkwartmit Huawei Vice President Julio Kong zur 5G Standardisierung und-Strategie in Deutschland und China aus."Huawei hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Akteurfür die Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen entwickelt," sagteMinister Pinkwart am Rande des Besuchs. "Das Unternehmen ist einwichtiger Partner bei der Entwicklung von Smart City-Projekten. Schonheute zeigt Huawei an vielen Stellen, wie wir unsere Städtezukunftsfähig machen können."Vice President Kong bekannte sich zum StandortNordrhein-Westfalen: "Die Rahmenbedingungen für uns als chinesischesUnternehmen sind in Nordrhein-Westfalen ideal. NRW ist ein Zentrumvon Innovation und Technologie und für uns ein Tor zu Europa. UnsereWesteuropa-Zentrale in Düsseldorf sowie unser zweiter Standort inBonn belegen die zentrale Bedeutung, die das Land für unserUnternehmen hat."In Düsseldorf arbeitet Huawei intensiv mit seinen Kunden undPartnern zusammen und schafft einen Mehrwert durch das europaweiteVorantreiben von Breitband- und Informationstechnologie.Die Städte Duisburg und Gelsenkirchen sind dafür beispielhaft:Hier unterstützt Huawei die Entwicklung hin zu "Smart Cities". BeideStädte haben sich für die Zusammenarbeit mit Huawei entschieden, dadas Unternehmen Vorreiter in den Bereichen Cloud Computing, Big Data,IoT und KI ist sowie einen großen Erfahrungsschatz und viele Erfolgebei der digitalen Stadtentwicklung vorweisen kann. Zur Optimierungvon Transport, Logistik und industrieller Fertigung hat Huawei einSmart City-"Nervensystem" konzipiert, das die Heimautomatisierung,das autonome Fahren und andere Smart City-Anwendungen ermöglicht.Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als einDrittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschenBevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 180.000Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen CarrierNetwork, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Länderntätig. Huawei beschäftigt 79.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung undEntwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- undEntwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig undbeschäftigt über 2000 Mitarbeiter an 18 Standorten. In Münchenbefindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums vonHuawei.Pressekontakt:Patrick BergerHead of Media AffairsPhone: +49 (0)30 39 74 796 101Email: patrick.berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell