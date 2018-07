NOZ: Steuerzahlerbund: Angemessene Hilfe für Bauern richtig

Osnabrück (ots) - Steuerzahlerbund: Angemessene Hilfe für BauernrichtigSumme von einer Milliarde Euro "diskussionswürdig" - PräsidentHolznagel warnt: Steuerzahler sind keine "Vollkaskoversicherung"Osnabrück. Der Bund der Steuerzahler hat vor dem geplanten"Dürregipfel" von Bund und Ländern an diesem Dienstag Hilfen fürdurch Missernten geschädigte Bauern als richtig bezeichnet. "Ob abereine Milliarde Euro angemessen sind und wann und für wen die Gelderausgezahlt werden, muss diskutiert werden", sagte Präsident ReinerHolznagel der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). Insofern seidie Zurückhaltung von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner(CDU) nachvollziehbar. "Keine gute Lösung ist es, wenn dieSteuerzahler immer als Vollkaskoversicherung in die Pflicht genommenwerden", warnte Holznagel.Er forderte für die Zukunft "kalkulierbare" Notfallpläne, dienicht die Steuerzahler belasteten. So sollten beispielsweiselandwirtschaftliche Betriebe eine Risikorücklage aus Gewinnenansparen, die dann steuerlich gesondert behandelt werden, meinte derPräsident des Steuerzahlerbunds. Diverse Vorschläge seien auf demTisch, die kurzfristig wie auch langfristig Hilfen für Landwirteermöglichten.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell