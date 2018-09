NOZ: Pornoseite greift Neugeborenen-Daten von Internetseite der Stadt Lingen ab

Osnabrück (ots) - Pornoseite greift Neugeborenen-Daten vonInternetseite der Stadt Lingen abGoogle-Suche nach Namen führt zu neuseeländischer Dating-SeiteOsnabrück. Eine pornografische Webseite hat die Namen und Adressenvon Neugeborenen abgegriffen, die auf der Internetseite der StadtLingen (Landkreis Emsland) in der Familienchronik veröffentlichtworden sind. Die Stadtverwaltung bestätigte der "Neuen OsnabrückerZeitung" den Sachverhalt. Bei der Lingener Polizei sind bisDonnerstagnachmittag zwei Anzeigen gegen Unbekannt eingegangen.Wer nach den Namen der im Juni und Juli 2018 in LingenNeugeborenen bei Google sucht, bekommt als erstes Suchergebnis einePornoseite angezeigt, die in Tokelau (Neuseeland) registriert ist unddie "unverbindliche Liebesspiele mit Frauen aus der eigenen Umgebung"verspricht. Offenbar hat der Betreiber jener Webseite einenDatenklau-Automatismus genutzt, um die Daten der Kinder imHintergrund der Pornoseite einzupflegen. Effekt ist, dass diese beiSuchmaschinen wie Google besser auffindbar ist. Auf der Pornoseiteselbst sind die geklauten Daten nicht offen sichtbar.Die Stadt Lingen hat eigenen Angaben die Tokelau-Seite für dieeigene Präsenz sperren lassen, den Missbrauch über Google angezeigtund will rechtlich gegen die Nutzung vorgehen. Die Familienchronikist zudem derzeit im Netz nicht erreichbar.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell