NOZ: Deutsche Umwelthilfe übt massive Kritik an Merkel-Vorstoß zu Fahrverboten: Anhebung der Grenzwert verstößt gegen EU-Recht

Osnabrück (ots) - Deutsche Umwelthilfe übt massive Kritik anMerkel-Vorstoß zu Fahrverboten: Anhebung der Grenzwert verstößt gegenEU-RechtDUH-Chef Resch: Das ist durchschaubare Wahlkampfargumentation, dievor keinem Gericht Bestand haben kannOsnabrück. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat den Vorstoß vonKanzlerin Angela Merkel (CDU), Diesel-Fahrverbote per Gesetz zuerschweren, massiv kritisiert. "Das ist durchschaubareWahlkampfargumentation, die vor keinem Gericht Bestand haben kann",sagte DUH-Chef Jürgen Resch der "Neuen Osnabrücker Zeitung". DieGrenzwerte seien Europarecht, und das Bundesverwaltungsgericht habegeurteilt, dass nationale Regelungen, die gegen EU-Recht verstießen,"nicht angewendet werden dürfen", sagte Resch. Merkel willFahrverbote bei geringen Grenzwertüberschreitungen als"unverhältnismäßig" erklären lassen. Das sei "ein neuer, billigerVersuch, mit einem komplett sinnlosen Vorschlag auf den Wahlkampf inHessen einzuwirken", warf Resch der Regierungschefin vor. Selbst wennder Bundestag die Gesetze ändern würde, werde dies "keinerleiRechtswirkung entfalten, sondern soll die Dieselfahrer vor der Wahlam Sonntag beruhigen", erklärte der DUH-Chef. Angela Merkel "betreibtnur noch Psyeudo-Politik und ist von der Automobilindustrieferngesteuert". Resch erklärte weiter, die Kanzlerin verfüge "übernull Sachkenntnis". Merkel hatte am Sonntag gesagt, in Frankfurt amMain oder Berlin würde der EU-Grenzwert von maximal 50 MikrogrammStickoxid nur geringfügig überschritten, daher sollten dort keineVerbote verhängt werden. Sie habe sich dabei nur auf eine Liste desUmweltbundesamtes bezogen, sagte Resch. In anderen staatlichenMessungen, etwa des Landes Hessen, der Stadt Frankfurt und des LandesBerlin, lägen beide Städte weit oberhalb der 50.Mikrogramm-Schwelle."Merkels Vorstoß wird daher wie ein Soufflee in sich zusammenfallenwie die Ankündigung vom 1. Oktober, wonach die Autoindustrie dieHardwarenachrüstungen finanzieren soll", sagte Resch. Die DeutscheUmwelthilfe hat gegen Dutzende von Städten geklagt, in denen zu vielStickoxid aus Dieselfahrzeugen in die Luft geblasen wird, und bereitsFahrverbote in mehreren Kommunen erwirkt. "Jetzt kommt die Kanzlerinund sagt, wir lösen die Probleme, indem wir die Grenzwerte einfachhochsetzen", sagte Resch. Sollte der Bundestag die Gesetzeentsprechend ändern, "wird dies von keinem Gericht akzeptiert werden.Es würde als Bruch des Europarechtes betrachtet und nicht anerkannt.Da sind wir sehr zuversichtlich", sagte Resch.