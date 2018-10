Mobiles Bezahlen wird zum Trend

Innovative Finanzdienstleister revolutionieren unser Leben.

In kaum einer anderen Branche steckt derzeit so viel Fantasie. Während die Kreditkarte schon lange wie selbstverständlich zu unserem Leben gehört und das Bargeld langsam aber sicher immer weiter zurückdrängt, bahnt sich mit dem mobilen Bezahlen der nächste Trend an. Zukünftig kann vielerorts direkt mit dem Handy bezahlt werden. Die neue Technologie nutzen nicht nur etablierte Finanzkonzerne.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.