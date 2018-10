Ministerpräsident Kretschmer: Lausitz soll mit Forschung und Entwicklung im internationalen Wettbewerb punkten

Leipzig (ots) - Der Freistaat Sachsen will den Strukturwandel inder Lausitz weiter vorantreiben und damit Grundlagen für dieAnsiedlung neuer Unternehmen schaffen. "Wir als Staatsregierung habenviele Ideen. Das reicht von einer leistungsfähigen ICE-Verbindung,der Ansiedlung von Forschungseinrichtungen bis hin zu einem5G-Testfeld, dem neuesten Mobilfunkstandard", erklärt der sächsischeMinisterpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Interview mit demMDR-Magazin "Umschau". Vor einem Jahr hatte Siemens die Schließungseines Görlitzer Turbinenwerkes bekannt gegeben, einem der größtenArbeitgeber in der Region. Die Schließung konnte jedoch mit Hilfe vonProtesten abgewendet werden.Aus der Sicht von Kretschmer geht es nicht nur um die Zukunft fürSiemens oder Bombardier, sondern vor allem um die Frage, wie es mitder Energiewirtschaft weitergeht. "Dafür brauchen wir einenlangfristigen Plan für den Strukturwandel", sagt Kretschmer.Besonderes Augenmerk legt der Ministerpräsident auf Forschung undEntwicklung. Das ist aus seiner Sicht ein klarer Standortvorteil iminternationalen Wettbewerb. "Wenn wir nicht über Preise diskutierenwollen, dann über Innovationen. Deshalb ist das A und O, in Forschungund Entwicklung zu investieren, in die Qualität der Beschäftigten.Und da haben wir in Görlitz sehr viel zu bieten", meint derMinisterpräsident. Zudem verweist er auf die Fachhochschule und sagt:"Sie wird weiter wachsen und wird auch ein wichtiger Partner für dieUnternehmen vor Ort sein.""Umschau", dienstags, 20.15 Uhr, MDR-Fernsehenwww.mdr.de/umschauwww.facebook.com/mdrumschauPressekontakt:MDR, Presse und Information,Sebastian Henne,Tel.:(0341) 3 00 63 76,E-Mail: presse@mdr.de,Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell