Migräne? Ohne mich! / Neues Patienteninformationsportal www.migräne-ohne-mich.de klärt auf (FOTO)

Aachen (ots) -Migräne ist tückisch und für Betroffene sehr belastend. Doch bisdie Diagnose wirklich steht, dauert es oft viel zu lange. Die Folge:Viele Leidgeplagte sind medikamentös unterversorgt. Doch das mussnicht sein! Arzneimittelhersteller Grünenthal möchte über dieErkrankung informieren, Vorurteile aus dem Weg räumen undgleichzeitig mit dem Launch seines Patienteninformationsportalswww.migräne-ohne-mich.de Betroffenen Hilfe bieten.Die Kinder muss heute Papa zur Schule fahren, an Arbeiten istnicht zu denken. Der Zumba-Kurs mit der Freundin muss genausoausfallen wie die Vorbereitungen für die Geburtstagsparty desJüngsten. Der Grund: Migräne. Extreme Kopfschmerzen, oftmals gepaartmit Übelkeit, Lichtempfindlichkeit und anderen unangenehmenSymptomen, halten acht Millionen Bundesbürger, davon 75 ProzentFrauen, mehr oder weniger regelmäßig von alltäglichen Dingen ab . DieAngst davor ist groß - man muss ja schließlich funktionieren. DasProblem: Bis die Diagnose steht, vergehen oft Jahre derSelbstmedikation, die weder eine adäquate Prophylaxe noch Linderungder Beschwerden bringt.Grünenthal-Umfrage unter 500 BetroffenenDiese Zahlen und Probleme bestätigt eine aktuelle Umfrage derFirma Grünenthal unter 502 Migränepatientinnen. Ein Drittel derBefragten hat fast jeden Monat eine oder mehrere Migräne-Attacken.Dabei tritt sehr häufig Übelkeit auf, knapp die Hälfte muss sichgelegentlich bis sehr häufig erbrechen. Betroffene erleben in dieserZeit Haushalt und Beruf als extrem belastend. Um einen Migräne-Anfallzu vermeiden, verzichten sie auf familiäre, soziale Kontakte undFreizeitaktivitäten. Was die Befragung ebenfalls deutlich macht:Viele Betroffene gehen nicht zum Arzt, sondern behandeln sich selbstmit freiverkäuflichen Schmerzmitteln wie ASS, Ibuprofen oderParacetamol - oft jahrelang, ohne Absprache mit dem Arzt undteilweise ohne großen Erfolg. Dagegen sind diejenigen, dierezeptpflichtige Medikamente nach Absprache mit dem Arzt einnehmen,öfter zufrieden mit dem Therapieergebnis.Herausforderung DiagnoseViele Patienten mit Migräne gehen lange nicht zum Arzt, anderekommen erst nach einer langen Arzt-Odyssee zum Spezialisten. Dennnicht immer ist gleich klar, dass es sich bei den Beschwerden umMigräne handelt, zu individuell ist das Krankheitsbild. Zudem gibt eskeinen eindeutigen Beweis für Migräne, wie es etwa ein Blutbild beianderen Erkrankungen zutage fördern würde. PD Dr. Rolf Malessa,Chefarzt an der Klinik für Neurologie und Klinische Neurophysiologieam Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar, behandelt über 300Migränepatienten pro Jahr und weiß: "Die Diagnose ist meist relativeinfach zu stellen." Seine ersten Anhaltspunkte: Treten die Attackenepisodisch auf und dauern drei Stunden bis drei Tage? Kommenbegleitend Übelkeit oder Erbrechen, Licht- oderGeräuschempfindlichkeit hinzu? Wenn ja, dann handelt es sichhöchstwahrscheinlich um eine Migräne."Man muss nicht mit Migräne leben"Dass sich viele Betroffene erst spät in ärztliche Behandlungbegeben, findet er fatal. Die Patienten brauchen in der Attacke einmöglichst verträgliches und schnell wirkendes Medikament, das siefrühzeitig einnehmen sollen. Als besonders wirksam haben sich ausseiner Sicht Wirkstoffe aus der Gruppe der Triptane erwiesen, die esals Tabletten, Schmelztablette, Injektion oder auch als Nasenspraygibt. Die am häufigsten verschriebene Darreichungsform ist dieTablette. Tritt jedoch frühzeitig Erbrechen auf, machen Tablettenkeinen Sinn. Hier bieten sich Injektionen oder Nasensprays an, beidenen eine Schmerzlinderung bereits innerhalb von 10-15 Minutenmöglich ist. Der Vorteil der Schmelztabletten ist, dass man für dieEinnahme nichts zum Trinken benötigt.Im Zweifelsfall zum ArztDer Facharzt für Neurologie rät jedem Kopfschmerz-Geplagtengrundsätzlich, einen Arzt aufzusuchen. Der findet häufig schnellheraus, um welche Art von Kopfschmerz es sich handelt und welcheTherapie die richtige ist. Bei der Migräne spielt oft eine genetischeDisposition eine Rolle. Auch bestimmte Lebensumstände oderBegleitfaktoren wie Stress, Schlafmangel, unregelmäßigeNahrungsaufnahme, zu wenig Trinken oder der Genuss bestimmterLebensmittel oder Alkoholika können sie auslösen. Die Identifikationdieser Trigger ist wichtig, um zu vermeiden, dass die Migräne nichtzusätzlich hervorgelockt wird. Typisch für die Migräne können weitereAnzeichen wie Blässe, Gereiztheit, Konzentrationsschwierigkeiten oderauch leichter Schwindel sein.Aufklärung, Beratung und Abbau von VorurteilenHier tut Aufklärung Not - bei Betroffenen und auch in derBevölkerung. Nach wie vor ist Migräne als Krankheit zu wenigakzeptiert - mit der Diagnose meldet sich kaum einer krank. KeinBetroffener möchte, dass jemand denkt, er simuliere nur. Dann sind"lieber" die Kinder krank oder man hat "Magen-Darm". Um das Wissenüber Migräne zu verbessern, möchte Grünenthal Patienten mitunzureichender (Selbst-) Medikation dazu anregen, das Gespräch mitihrem Arzt zu suchen. Dazu stellt das Unternehmen ab Mitte Oktober2018 ein Informationsportal für Betroffene online. Herzstück derKampagne ist eine Übersicht möglicher Fragen und Themen, die denPatienten gemeinsam mit dem behandelnden Arzt bei der Suche nach dergeeigneten Migräne-Therapie unterstützen sollen. Die für Mobilgeräteoptimierte Webseite inklusive Screenshot-Option ermöglicht demPatienten, die Fragen über sein Smartphone jederzeit zur Hand zuhaben. Zukünftig wird die Webseite außerdem eine Plattform zumaktiven Erfahrungsaustausch zwischen Patienten beinhalten. Ist derSchritt zum Arzt erst einmal gemacht, können künftig hoffentlichimmer mehr Betroffene sagen: "Migräne? Ohne mich!"Migräne oder "nur" Spannungskopfschmerz? Migräne oder "nur" Spannungskopfschmerz? Ein einfacher TestNicht immer können Betroffene unterscheiden, ob ihre Kopfschmerzeneinem üblichen Spannungskopfschmerz oder etwa einer Migräneentsprechen. Die Unterscheidung ist aber wichtig für die richtigeMedikation. Erste Anhaltspunkte gibt ein einfacher Test: Bei einerMigräne wird der Kopfschmerz häufig schlimmer, wenn der Betroffene inder Attacke den Kopf schüttelt oder ihn länger nach unten hält (z.B.Schuhe zumachen). Bei einem Spannungskopfschmerz ist dies in derRegel nicht der Fall.  