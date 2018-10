Microland gibt Partnerschaft mit Nutanix bekannt, um Hybrid Cloud Portfolio zu stärken

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Erreicht Global System Integrator- und Premier ConsultingPartner-StatusMicroland, ein digitaler Beschleuniger für globale Unternehmen,gab heute seine Absicht bekannt, durch eine weltweite Partnerschaftmit Nutanix ein neues Arbeitspensum für hyperkonvergente EnterpriseCloud Deployments zu schaffen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/717242/Microland_Logo.jpgAls globaler Systemingegrator wird Microland für Kunden, die eineerhöhte IT-Leistung anstreben und geschäftliche Agilität maximierenwollen, IT-Transformationsstrategien entwickeln, konzipieren undimplementieren. Microlands Partnerschaft mit Nutanix, einem führendemUnternehmen für Enterprise Cloud Computing, wird den Aufbausoftwarebasierter Datenzentren unterstützen und seineUnternehmenskunden von dem Leistungsvermögen der Cloud profitierenlassen.Als Partner konnte Microland mittlerweile Premier-Statuserreichen, dem im Nutanix Consulting Partner (NCP)-Programm derhöchste Stellenwert eingeräumt wird. Diese Zertifizierung befähigtMicroland dazu, Nutanix-Kunden mit fortschrittlichenDelivery-Toolkits aus dem Nutanix-Angebot exzellente professionelleDienstleistungen bieten zu können. Als Teil des Nutanix-Ökosystemshat Microland die Möglichkeit, modernste Lösungen zu konzipieren undzu implementieren und setzt Nutanix-Services und Best Practiceskonstruktiv ein."Als Premier Partner von Nutanix wird Microland sich der Tools,Vorlagen, Methodologien und Trainingsdienste von Nutanix bedienen undso für erhöte Ertragskraft in den Ökosystemen der Kunden sorgen",erklärte Karthikeyan Krishnan, Senior Vice President - GlobalSolutions und Head ASEAN Business, Microland. "Diese Partnerschaftstrebt die digitale Beschleunigung der Technologie-Landschaft derKunden an, indem eine einfach anwendbare Web-Scale-Architekturgeboten wird, einschließlich kognitiver Arbeitsausmaße der nächstenGeneration wie Datenbanken, Web-Infrastruktur undStandard-Enterprise-Anwendungen. Ich bin davon überzeugt, dass diesePartnerschaft uns dabei unterstützen wird, unseren Kunden auf ihremWeg zu digitalem Wandel qualitativ hochwertige Dienste zu bieten undzu unübertroffenen Erfahrungswerten zu verhelfen.""Es freut uns sehr, unsere Partnerschaft mit Microland zuvertiefen", so Rodney Foreman, Vice President of Global Channel Salesbei Nutanix. "Das Unternehmen ist einer unser meist geschätztenGSI-Partner weltweit und wird uns dabei unterstützen, mit zahlreichenUnternehmenskunden, insbesondere in der ASEAN-Region, an unsererDynamik zu arbeiten."Informationen zu Microland:Microland beschleunigt den digitalen Transformationsprozessglobaler Unternehmen, damit sie ihren Kunden zu herausragendenGeschäftserfolgen verhelfen können. Microland mit Sitz in Bangalore,Indien, beschäftigt mehr als 3.800 Fachkräfte in Niederlassungen inAustralien, Europa, Indien, dem Nahen Osten und Nordamerika. Durchdie Integration aufstrebender Technologien in Verbindung mitAutomatisierung, Analytik und prädiktiver Intelligenz fürGeschäftsprozesse verhilft Microland Unternehmen auf der ganzen Weltzu erhöhter Agilität und mehr Innovation.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.microland.comPressekontakt:Arun Kiran RHead Public Relationsarunkr@microland.com+91-9741189835Original-Content von: Microland, übermittelt durch news aktuell