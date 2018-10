Media Consumer Survey 2018: Digital versus analog? Am Markt ist zunehmend Platz für beide

--------------------------------------------------------------Die Studie zum Downloadhttp://ots.de/2RifTI--------------------------------------------------------------Düsseldorf (ots) - Printmagazine, Radio, Zeitungen, CDs, TV undBücher - all diese Medienformen wurden im Zuge der Digitalisierungschon totgesagt und sind immer noch da. Der aktuelle Media ConsumerSurvey von Deloitte zeigt, dass sich digitale und analoge Angeboteergänzen können.- Der Digitalboom geht weiter: Die Akzeptanz digitaler Medien isterneut deutlich gestiegen und zwar in allen Alterssegmenten.- Ende der Kostenloskultur im Netz? Immer mehr Nutzer sind bereit,für digitale Inhalte zu zahlen.- Zurück zur Haptik: Bücher, Zeitungen und Magazine, Brettspiele undSchallplatten verschwinden nicht vom Markt, sondern erfreuen sichteilweise sogar wachsender Beliebtheit.Die Digitalisierung hat die Medienbranche im Sturm erobert unddabei keinen Bereich ausgelassen. Literatur, Musik, Nachrichten,Spiele, Filme und Serien - all das können Verbraucher heutzutage überdigitale Kanäle konsumieren. Die aktuelle Ausgabe des Media ConsumerSurvey zeigt, dass die Akzeptanz digitaler Medienangebote imVergleich zur Vorgängerstudie 2016 noch einmal deutlich gewachsenist. So ist die Zahl der regelmäßigen Nutzer vonVideo-on-Demand-Abonnements seit 2016 in Deutschland um 80 Prozentgestiegen, bei Musik-Streaming liegt der Zuwachs bei stattlichen 40Prozent. Nicht nur Video-on-Demand und Musikstreaming, auchOnline-News, E-Papers und E-Books haben Nutzer in allenAlterssegmenten hinzugewonnen.Dabei spielt das Alter der Konsumenten eine Rolle bei ihrenVorlieben in Sachen Mediennutzung. Die Studie zeigt mit dem"digitalen Bruch", ab wann die Akzeptanz digitaler Angebote deutlichsinkt. Dies kann daran liegen, dass Konsumenten ab einem bestimmtenAlter stärker auf traditionelle Medienformen zurückgreifen oderbestimmte Medien generell seltener nutzen. Oft tritt der "digitaleBruch" zwischen 35 und 44 Jahren auf.Ausnahmen sind Magazine und Zeitungen, wo der Bruch bereits gutzehn Jahre früher einsetzt, dafür aber im Fall der Zeitungen moderatausfällt. Digitale Zeitungsausgaben haben in allen Altersgruppenrespektable Nutzerzahlen erobert. Auch bei den über 60-Jährigen lesenmehr als 30 Prozent ihre Zeitung digital. Junge Konsumenten habendagegen generell eher wenig Interesse an Nachrichten.Der "digitale Bruch": Ab welchem Alter sinkt die Akzeptanzdigitaler Medien?Im Bereich Video hat sich der "digitale Bruch" im Vergleich zurVorgängerstudie 2016 weiter nach hinten verschoben, da digitaleAngebote vor allem in der Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigenbeliebter geworden sind. Für die Anbieter heißt das: Je weiter sichder "digitale Bruch" nach hinten verschiebt, desto größer ist dasaltersübergreifende Vermarktungspotenzial digitaler Angebote.So schauen 27 Prozent der Konsumenten über 65 Jahre bereitsmindestens einmal pro Woche Inhalte aus Mediatheken, und auch andereFormen von On-Demand werden durchaus in einem signifikanten Umfangangenommen. Allerdings ist die Vorherrschaft des klassischen,linearen Fernsehens unter älteren Mediennutzern nach wie vorungebrochen.Ende der Kostenlos-Kultur im Netz"Die Digitalisierung hat neue technische Möglichkeiten geschaffenund das Nutzerverhalten der Konsumenten in verhältnismäßig kurzerZeit deutlich verändert, was wiederum altgedienteMonetarisierungskonzepte in vielen Bereichen erodiert hat", sagtKlaus Böhm, Leiter des Bereichs Media & Entertainment bei Deloitte.Doch in der aktuellen Studie kommt auch ein Trend zutage, der beiMedienmachern für Aufatmen sorgen dürfte: Die Nutzer sind zunehmendbereit, für digitale Angebote zu zahlen. "Attraktive Inhalteverschwinden immer öfter hinter der Paywall, und Konsumenten sindzunehmend willens, für diese auch zu zahlen. Die lange verbreiteteGratiskultur im Netz weicht langsam, aber stetig einer substanziellenZahlungsbereitschaft", sagt Klaus Böhm. Medienunternehmen können dieMonetarisierung ihrer digitalen Content-Angebote auf eine breitereBasis stellen.Besonders deutlich zeigt sich dieser Trend bei Zeitungen undZeitschriften. Im Vergleich zu 2016 nutzen deutlich mehr Konsumentenentsprechende Paid-Content-Angebote. So ist der Anteil der Leser vonE-Paper-Zeitungsausgaben innerhalb von zwei Jahren um rund 35 Prozentgestiegen, bei kostenpflichtigen Einzelartikeln liegt der Zuwachs bei50 Prozent.Ein weiterer Grund für die größere Zahlungsbereitschaft ist diesteigende mobile Nutzung. Musik, die Lieblingsserie oder aktuelleNachrichten begleiten uns längst auch unterwegs. Zum Beispiel bildenE-Papers und große, hochauflösende Smartphone- und Tablet-Displayshier eine ideale Kombination, die viele Verbraucher gerne nutzen.Analog und digital können sich gegenseitig ergänzenDoch der Durchbruch neuer, digitaler Produkte geht nichtautomatisch auf Kosten etablierter Angebote. Die Zuwächse beiDigitalmedien sind deutlich größer als der Rückgang beitraditionellen Produkten. Die Ursache liegt auch hier zum Teil in dergestiegenen mobilen Nutzung. Während digitale Produkte denMedienkonsum unterwegs vereinfachen oder in einigen Fällen überhaupterst ermöglichen, greifen viele Nutzer zu Hause häufig auftraditionelle Medien zurück. So ist die Popularität gedruckter Bücherin fast allen Altersgruppen gestiegen. E-Books sind eher eineErgänzung zum gedruckten Buch statt Konkurrenz.Die Haptik spielt für Verbraucher durchaus eine Rolle. So erfreutsich Vinyl bei jungen Konsumenten größerer Beliebtheit als beiälteren. Die Schallplatte hat mittlerweile eine exklusive Nische desMusikmarktes besetzt, die weniger mit Nostalgie als mehr mit einerVorliebe für das haptische Erlebnis, das Vinyl mitbringt, zu tun hat.Allerdings geben die Studienergebnisse nicht für alle traditionellenMedien Entwarnung: Das lineare Fernsehen hat gegenüber 2016 erneutZuschauer verloren. Zwar schauen noch immer 72 Prozent der Befragtenregelmäßig lineares TV, junge Verbraucher bis etwa Mitte 20bevorzugen jedoch bereits jetzt digitale und On-Demand-Angebote. Auchdas Radio bleibt zwar mit weiterhin hohen Nutzerquoten relevant, mussaber ebenfalls erneut Verluste bei jungen Hörern hinnehmen.Von Disruption kann keine Rede sein"Die aktuelle Ausgabe des Media Consumer Survey zeigt, dass zweigegenläufige Trends derzeit die Medienlandschaft bestimmen", fasstKlaus Böhm zusammen. "Einerseits setzt sich der Digitaltrend klarfort, die Akzeptanz digitaler Medien hat in den vergangenen zweiJahren weiter zugenommen. Auf der anderen Seite feiern ,reale'Medienprodukte ein kleines Comeback." Im Falle von Print-Zeitungenund -Magazinen habe man das Tal offenbar bereits durchlaufen.Scheinbar haben jene Konsumenten, die auf gedruckte Produkteverzichten wollen, ihre Abonnements bereits gekündigt. Gleichzeitigexistiert weiterhin eine treue Basis von Mediennutzern, die nicht aufdas haptische Erlebnis des Print-Konsums verzichten will. Und dieseGruppe beschränkt sich nicht ausschließlich auf die älterenNutzersegmente."Die Entwicklung ,zurück zur Haptik' soll aber nicht darüberhinwegtäuschen, dass sich die schleichende Evolution derMedienindustrie fortsetzt. Inhalte werden in immer mehr Spielartenangenommen, und die Komplementärnutzung neuer Angebote setzttraditionelle Formen wie TV und Radio auch weiter gehörig unterDruck", bilanziert Klaus Böhm. Medienanbieter werden sich also inZukunft weiter mit entsprechenden Angeboten auf die neuenNutzergewohnheiten und -erwartungshaltungen einstellen müssen, wennsie zukunftsfähig bleiben und junge Verbraucher nicht verlierenwollen. Trotz des digitalen Popularitätsschubs kann von einerDisruption im Sinne von vollständiger Verdrängung traditionellerFormate in der Medienbranche aber keine Rede sein.Inhaltlich verantwortlich für die Studie war Klaus Böhm, Leiterdes Bereichs Media & Entertainment bei Deloitte.Über DeloitteDeloitte erbringt Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisoryund Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allenWirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von DeloitteLegal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk vonMitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitteherausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstütztKunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischenHerausforderungen. Making an impact that matters - für mehr als286.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild undindividueller Anspruch zugleich. Deloitte bezieht sich auf DeloitteTouche Tohmatsu Limited ("DTTL"), eine "private company limited byguarantee" (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischemRecht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenenUnternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlichselbstständig und unabhängig. DTTL (auch "Deloitte Global" genannt)erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Einedetailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmenfinden Sie auf http://www.deloitte.com/de/UeberUns.Pressekontakt:Kristin OferContent & Media ManagerTel: +49 89 29036 6691kofer@deloitte.deOriginal-Content von: Deloitte, übermittelt durch news aktuell