Berlin/Bonn (ots) -Auf der Kuratoriumssitzung von "Aktion Deutschland Hilft" inBerlin mit dem Kuratoriumsvorsitzenden Außenminister Heiko Maasberieten sich die Teilnehmenden über aktuelle Herausforderungen derhumanitären Hilfe im Zusammenspiel der Akteure. Besonderer Fokus derGespräche: Sicherheit humanitärer Helfer, die Einschränkungzivilgesellschaftlicher Handlungsspielräume, Lokalisierung von Hilfeund künftige Formen von Hilfe.Außenminister Maas sagte: "Deutsche Nichtregierungsorganisationenleisten jeden Tag Hilfe, die Leben rettet. Dass humanitäreHelferinnen und Helfer dabei immer häufiger selbst zur Zielscheibevon Angriffen werden, können wir nicht hinnehmen. Deshalb wird derSchutz humanitärer Helfer und humanitärer Zugänge ein zentralesAnliegen unserer Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat sein." Erwürdigte das humanitäre Engagement vieler Helfer und sagte, ihreAufgabe könne nicht die Konfliktlösung in Krisengebieten sein. Hiermüsse die Politik greifen und in den Dialog mit internationalenAutoritäten treten. Nur durch den Schutz humanitärer Helfer könneHilfe auch ankommen.179 Angriffe wurden allein von Januar bis August 2018verzeichnet. Handlungsspielräume von Hilfsorganisationen werdenzunehmend eingeschränkt. Neben Gewalt behindern Drohungen undDiffamierungen die Arbeit der Helfer.Künftiges Augenmerk liegt auf Stärkung lokaler PartnerAkute Krisen wie kürzlich der Taifun auf den Philippinen, aberauch langwierige Krisenherde wie Jemen oder der Hunger in Afrikazeigen, wie wichtig es ist, Räume für Hilfe zu schaffen. "UnserAugenmerk liegt künftig insbesondere darauf, Partner vor Ort zustärken", erklärt Bernd Pastors, Vorstandsvorsitzender von "AktionDeutschland Hilft". "Wir möchten im Vorfeld von Katastrophenunterstützen, die Strukturen im Einsatz zu stabilisieren, damitStaaten und Bevölkerung gut vorbereitet sind." Gerade die aktuelleKatastrophe in Indonesien habe gezeigt, dass Länder zunehmend autarkagieren, was der Aufgabe eines souveränen Staates entspräche.Abschied langjähriger KuratorenIm Rahmen der Sitzung verabschiedete "Aktion Deutschland Hilft"zwei Kuratoren: Volker Beck und Christoph Strässer. Beide ehemaligenBundestagsabgeordneten bildeten seit den Anfängen des Kuratoriums mitvielfältigem Engagement einen festen Bestandteil des Bündnisses. ImNamen von "Aktion Deutschland Hilft" sprach Ingo Radtke, Vorsitzenderdes Aufsichtsrats, den langjährigen Kuratoren einen Dank aus.Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter dem gemeinsamen Spendenkonto 10 20 30 beider Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom DeutschenZentralinstitut für soziale Fragen (DZI) geprüfte und dem DeutschenSpendenrat angehörige Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell