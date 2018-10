Die Macht der Bilder auf den Restaurantgast (FOTO)

Hamburg (ots) -Bookatable by Michelin hat knapp 1.000 Restaurantgäste aus demdeutschsprachigen Raum danach gefragt, in wie fern Food- undRestaurantbilder zur Entscheidung ihrer Restaurantwahl beitragen. DasErgebnis ist eindeutig: Die Mehrheit hat sich schon mindestens einmalanhand von Bildern für ein Restaurant entschieden. Dabei ist dieMischung aus Food- und Interior-Bildern für die Hälfte der Gästebesonders wichtig, um einen Eindruck vom Restaurant zu bekommen.Food- und Restaurantbilder als Entscheidungshilfe70 Prozent der Deutschen haben schon einmal ein Restaurantbesucht, nachdem sie Food- und Restaurantbilder vorab überzeugthaben. In Österreich und der Schweiz sind es sogar jeweils knapp 90Prozent.Laut Umfrageteilnehmer helfen Food- und Restaurantbilder bei derRestaurantwahl. 6 Prozent der Deutschen entscheiden immer anhand vonBildern, ob sie ein Restaurant besuchen. Bei den Österreichern sindes sogar 14 Prozent und in der Schweiz 15 Prozent. Die Mehrheit (60Prozent) in Deutschland, Österreich und in der Schweiz finden Bildersehr hilfreich, geben aber an, dass sie für die Wahl einesRestaurants nicht final entscheidend sind. 24 Prozent der befragtenRestaurantgäste lassen sich nicht von Fotos beeinflussen, sofernihnen das Lokal persönlich empfohlen wurde. Ähnlich ist dies in derSchweiz (27 Prozent) und in Österreich (15 Prozent). Für 10 Prozentder Umfrageteilnehmer haben Bilder keinen Stellenwert bei der Wahleines Restaurants. In Österreich für nur knapp 3 Prozent und in derSchweiz knapp 2 Prozent.Diese Bilder finden Gäste ansprechendMehr als die Hälfte der Restaurantgäste im deutschsprachigen Raumfindet, dass eine gute Mischung aus Food- und Interior Bildernwichtig ist, um einen Eindruck zu bekommen, was sie letztlicherwartet. Rund ein Viertel der deutschen und österreichischen Gästeschätzt Bilder der Inneneinrichtung und des Außenbereiches. In derSchweiz sind dies 16 Prozent. Ein Fünftel der Befragten wünscht sichauthentische Bilder anderer Restaurantgäste und entscheidet anhanddieser. Ausschließlich Food-Bilder der angebotenen Speisen imRestaurant zu zeigen spricht dagegen 12 Prozent der Deutschen an. Inder Schweiz 7 Prozent und in Österreich nur 4 Prozent."Bilder sagen mehr als 1.000 Worte! Für Restaurants ist einprofessioneller Webauftritt inklusive authentischer undprofessioneller Bilder schließlich der erste Eindruck, den sie beieinem potentiellen Gast hinterlassen", so Thomas Bergmann, RegionalDirector DACH des Online-Reservierungs-Services Bookatable byMichelin.So informiert sich der Gast vor dem ersten RestaurantbesuchDie Mehrheit der befragten Gäste nutzt Restaurantportale, wie zumBeispiel Bookatable by Michelin, um einen visuellen Eindruck einesRestaurants zu bekommen. Außerdem sind Reiseportale wie TripAdvisoreine gute Informationsquelle vor einem Restaurantbesuch. Für 21Prozent der Befragten ist Facebook ein wichtiger Kanal, um sich einerstes Bild über ein Restaurant zu machen. Google, Instagram,Pinterest, YouTube & Co. werden ebenfalls gerne von Gästen genutzt.17 Prozent der Umfrageteilnehmer aus dem deutschsprachigen Raumnutzen keine Medien oder Services dieser Art.Gäste bei der Restaurantsuche orientieren sich am häufigsten nachBildern, vor allem wenn es sich um kleinere Lokale handelt, ohneprofessionelle Webseite. Hier wird gerne auf dem Facebook- oderInstagram-Auftritt des Lokals geschaut. Dort findet man meist Fotos,die für die Entscheidung für ein Restaurant hilfreich ist, so rund 15Prozent der Deutschen. 19 Prozent der Schweizer und 23 Prozent derÖsterreicher stimmen dem zu. Insbesondere im Urlaub und wenn Gästedie Landessprache nicht sprechen, ist es hilfreich, wenn Speisenbebildert sind, finden 34 Prozent der Deutschen. So auch 29 Prozentder Österreicher und 23 Prozent der Schweizer.Sollten sich die Umfrageteilnehmer in einer fremden Stadtaufhalten, entscheiden sie sich anhand eines Online-Auftritts einesRestaurants für oder gegen einen Restaurantbesuch, so 19 Prozent derDeutschen. Ähnlich ist es bei den Österreichern und in der Schweiz(je 15 Prozent). Besonders, wenn keine persönlicheRestaurantempfehlung ausgesprochen wurde, verlassen sich gut einDrittel der Deutschen und Österreicher auf Bilder. In der Schweizsind es sogar 42 Prozent.Pressekontakt:Vanessa LuwichBookatable GmbH & Co. KG040-21 11 18 70vanessa.luwich@bookatable.comOriginal-Content von: Bookatable GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell