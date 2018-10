Long Blockchain: Es reicht nicht mal mehr für einen Cocktail!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Long Blockchain: Sie hätten besser in einen Cocktail investiert!

Inzwischen ist es knapp ein Jahr her, dass der Hype um Bitcoin und andere Kryptowährungen Fahrt aufnahm. Auf dem Höhepunkt des Hypes kam es dann zu einer Kuriosität, an die Sie sich vielleicht noch erinnern können. Denn das Unternehmen Long Island Iced Tea Corp. benannte sich in Long Blockchain um. Dabei war (und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.