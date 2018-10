Live aus Sölden: Auftakt zum Ski-Weltcup im ZDF und bei zdfsport.de (FOTO)

Mainz (ots) -Früher Winteranfang im ZDF: Mit dem FIS Skiweltcup Opening am 27.und 28. Oktober 2018 in Sölden fällt der Startschuss zurWintersport-Saison 2018/2019. Traditionell feiern die alpinenSki-Rennläufer beim Riesenslalom auf der Gletscherpiste derrenommierten Skistation im Tiroler Ötztal ihre alljährliche Premiere."ZDF SPORTextra" überträgt den zweiten und entscheidendenDurchgang jeweils live im Hauptprogramm: am Samstag, 27. Oktober2018, das Damenrennen ab 12.45 Uhr, das Herrenrennen am Sonntag, 28.Oktober, ab 12.50 Uhr. Start ist jeweils um 13.00 Uhr - zuvor gibt eseine Zusammenfassung des ersten Laufs, den die Skifans an beidenTagen jeweils ab 10.00 Uhr in voller Länge bei zdfsport.de imLivestream erleben können.Am Start in Sölden ist auch erstmals wieder das ZDF-Alpinteam: DieRennen kommentieren Aris Donzelli (Damen) und Michael Pfeffer(Herren), für Moderation und Analyse stehen Katja Streso undZDF-Ski-Experte Marco Büchel bereit.Die gesamte Weltelite um Marcel Hirscher und VorjahresgewinnerinViktoria Rebensburg wird zum Saison-Auftakt in Sölden erwartet. EinFragezeichen steht noch hinter dem Start von Felix Neureuther. Dieeigentliche Hauptdarstellerin des legendären Auftakt-Rennens ist dieGletscherpiste auf dem Rettenbachferner, die mit einer maximalenNeigung von 65 Prozent höchste Ansprüche sowohl an die Damen als auchan die Herren stellt.http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell