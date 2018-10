Der Lions Club Frankfurt - Alte Oper Förderverein e.V. feierte seine 21. Benefiz-Gala und erzielte über 23.000 Euro (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Dank der 21. Benefiz-Gala wurden an diesem Abend über 23.000 Euromit einer attraktiven Tombola zugunsten des Projektes: "Hoffnung aufZukunft - Stark durch kulturelle Bildung" erzielt.Nach der Begrüßung durch Dietlind Schneider, Gründungspräsidentin;Carola Krebsbach, Clubpräsidentin 2018/2019 und Staatsminister AxelWintermeyer sprach Dagmar Thiel, Gründungsmitglied "VereinProjektgruppe Kind in Nied e.V." zum Projekt.Unter dem Motto des Abends "Im Zauber der Musik" entführten am20.10.2018 im Hotel "The Westin Grand Frankfurt" internationaleKünstler und Mitglieder der "Neuen Philharmonie Frankfurt" in dieWelt der Oper, Operette und Musical - wie z.B. der bekannte TenorDonat Havar.Durch den festlichen Abend führten Sabine Kober (Kern-Design) undMaestro Bernhard Seelbach, Diplom-Kapellmeister (auch bekannt alsaktiver Sammler für die "Leberecht-Stiftung"). Das Sextett "BerndHasel Gala Band" lockte die Gäste bis Mitternacht aufs Tanzparkett.Stargast des Abends war Weltstar Gail Gilmore, US-amerikanischeOpern-, Jazz- und Gospelsängerin. Die zahlreichen Gäste warendermaßen begeistert, dass sie mit großem Applaus eine Zugabeerreichten und die sympathische Künstlerin mit Standing Ovationsverabschiedeten.Schirmherrschaften: Volker Bouffier, Hessischer Ministerpräsidentund Peter Feldmann, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main.-Zum Projekt: In Nied, ein Frankfurter Stadtteil am Rande derGroßstadt, leben viele Familien auf engstem Raum in viel zu kleinenWohnungen. Sie sind auf Sozialleistungen angewiesen - körperliche undseelische Erkrankungen, Schulden und Arbeitslosigkeit bestimmen dasLeben vieler Menschen. Armut ist hier Alltag.Um die Chance auf eine selbstbestimmte Zukunft zu verbessern,engagiert sich der "Verein Projektgruppe Kind in Nied e.V." seitnunmehr 44 Jahren erfolgreich. Im Kinderhaus, im Hort, im Jugendhausund in der Jugend- und Familienberatung finden benachteiligte Kinder,Jugendliche, Alleinerziehende und Familien kostenlose Hilfe in allenfür sie wichtigen Lebensbereichen. Zur Zeit werden ca. 500 Kinder,Jugendliche und Erwachsene betreut - mit einem hohen Prozentsatz anMigrationshintergrund.Der 'Lions Club Frankfurt - Alte Oper Förderverein e.V.'unterstützt diese wichtige Arbeit zum Beispiel durch die Einrichtungeiner Kunst- und Kulturwerkstatt, in der sich die Kinder jeglicherHautfarbe bei gemeinsamer Arbeit und Gestaltung von Objekten besserkennenlernen und auch die gemeinsame Sprache spielend erlernen undmöchte den Kindern zu mehr Lebensfreude verhelfen, damit sie zustarken und selbstbewussten Persönlichkeiten heranwachsen.Seit seiner Gründung am 24. Oktober 1997 engagiert sich der "LionsClub Frankfurt - Alte Oper" unter dem Motto "Frauen für Frauen imRaum Frankfurt am Main" jedes Jahr mit der Förderung eines anderenProjekts, das Frauen und ihre Kinder in Notsituationen betrifft.Die Mitglieder des Clubs (ausschließlich berufstätige Damen) habensich der Solidarität, dem Verantwortungsbewusstsein den Mitbürgerngegenüber, dem Gemeinschaftssinn, der Nächstenliebe und derHilfsbereitschaft für notleidende Kinder verschrieben.Gründungspräsidentin Dietlind Schneider hebt erneut hervor, dassKinder und deren Schicksal seit nunmehr über 20 Jahren ein besonderesAnliegen der Damen des "Lions Club Frankfurt - Alte Oper" sind.Über Spenden freut sich der "Lions Club Frankfurt - Alte OperFörderverein e.V." sehr: Commerzbank AG, IBAN: DE95 5008 0000 04026202 01 - BIC: DRESDEFFXXX - www.lcfrankfurtalteoper.comPressekontakt:Gertrud E. WarneckePresse- und PR "Lions Club Frankfurt - Alte Oper"Telefon: 06174-24233 | E-Mail: warnecke@positiv-magazin.de -www.positiv-magazin.deOriginal-Content von: Lions Club Frankfurt - Alte Oper, übermittelt durch news aktuell