Landis+Gyr übernimmt das Management von 660.000 intelligenten Zählpunkten für Caruna Oy

Der weltweit führende Anbieter für Energiemanagement-Lösungenübernimmt im bislang größten regionalen Managed-Services-Projekt denAMI-Betrieb von Caruna in FinnlandZug, Schweiz (ots/PRNewswire) - Landis+Gyr (SWISS: LAND.SW) hatden Betrieb einer umfassenden Lösung im Bereich "Metering as aService" aufgenommen, um alle 660.000 intelligenten Zähler von CarunaOy zu betreiben. Der Zuschlag für den AMI-Dienstleistungsvertrag desgrößten finnischen Netzbetreibers erfolgte bereits im letzten Jahr.Die Übernahme der Infrastruktur von Caruna in dasManaged-Services-Angebot von Landis+Gyr ist vor kurzem erfolgt undumfasst den vollständigen Betrieb aller Messpunkte für die Dauer vonmindestens sechs Jahren - mit einer möglichen Verlängerung um weiteredrei Jahre.Landis+Gyr sammelt und verwaltet jetzt die stündliche Ablesung vonVerbrauchsdaten von 660.000 Haushaltszählern und speist diese in dasAbrechnungssystem von Caruna ein. Über die Serviceplattform vonLandis+Gyr werden täglich mehr als 17 Millionen bestätigte Messwertefür Caruna und dessen Kunden verarbeitet und bereitgestellt. ImRahmen dieses Auftrags werden zudem die Infrastruktur der Geräte unddie Datenkommunikation abgewickelt sowie Feldarbeiten eingeleitet.Die integrierte Plattform bietet eine Reihe von Funktionen, darunterFernablesungen, Anschlüsse und Unterbrechungen sowie Statusabfragenan die Zähler.Ralph Griewing, Leiter des Geschäftsbereichs Energy Solutions fürdie Region EMEA, sagte: "Landis+Gyr ist seit 2002 führenderAMI-Betreiber in Finnland und stolz darauf, mit Carunazusammenzuarbeiten, einem Vorreiter im Einsatz intelligenter Zähler.Mit weltweit mehr als 15 Millionen Messpunkten unter Managed Servicessind wir erfreut, unsere Position in diesem Bereich auszubauen undden täglichen Betrieb der AMI-Lösung von Caruna zu übernehmen."Katriina Kalavainen, Leiterin der Abteilung Customer Relations beiCaruna, fügte hinzu: "Wir haben nach einer transparenten undkostengünstigen Lösung durch einen erfahrenen Partners gesucht.Landis+Gyr war in der Lage, den Betrieb unserer Zähler reibungslos,plangemäß und ohne Unterbrechungen zu übernehmen und unser gesamtesSmart Metering als Serviceleistung auszuführen. Nach demerfolgreichen Start freuen wir uns auf die Zusammenarbeit undPartnerschaft in den kommenden Jahren."Über Landis+GyrLandis+Gyr ist der weltweit führende Anbieter von integriertenEnergiemanagement-Lösungen für die Energiewirtschaft. Mit einem derbreitesten Portfolios an Produkten und Dienstleistungen für diekomplexen Herausforderungen von Energieversorgungsunternehmen bietetLandis+Gyr umfassende Lösungen als Fundament für intelligenteStromnetze. Dazu gehören Smart Metering-Lösungen, Sensoren undAutomatisierungstechnik für das Verteilnetz, Laststeuerung, sowieLösungen für Analyse und Energiespeicherung. Landis+Gyr operiert inüber 30 Ländern verteilt auf fünf Kontinenten. Mit einem Umsatz vonrund USD 1,7 Mrd. beschäftigt das Unternehmen rund 6.000 Personen,deren einziges Ziel es ist, der Welt zu helfen, Energie besser zunutzen. Weitere Informationen unter www.landisgyr.euPressekontakt:Johannes HackstetteCommunications & PR Manager EMEALandis+GyrJohannes.Hackstette@landisgyr.com+49 911 723 8707Original-Content von: Landis+Gyr, übermittelt durch news aktuell