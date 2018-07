Lamb Weston: Was ist jetzt angebracht?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Lamb Weston unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Verpackte Lebensmittel und Fleisch". Die Lamb Weston-Aktie notierte am 27.07.2018 mit 69,8 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unser Analystenteam hat Lamb Weston auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Lamb Weston 3 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 2 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Lamb Weston aus dem letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 69,8 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -11,89 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 61,5 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Lamb Weston lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Lamb Weston in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Lamb Weston aktuell 1,1. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Consumer Products". Lamb Weston bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.