BERLIN (dpa-AFX) - Die große Koalition plant weitere Erleichterungen für Pflegebedürftige und ihre Familien.



Für Taxifahrten zum Arzt sollen Pflegebedürftige künftig keine Genehmigung der Krankenkasse mehr einholen müssen. Außerdem sollen Angehörige, die in eine Reha-Klinik gehen, ein pflegebedürftiges Familienmitglied parallel in derselben Einrichtung betreuen lassen können. Das sehen Änderungsanträge zu einem geplanten Gesetz für mehr Pflegepersonal vor, über die zuerst das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND/Mittwoch) berichtete. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte: "Ohne die gegenseitige Hilfe in den Familien würde unser Pflegesystem zusammenbrechen."/sam/DP/jha