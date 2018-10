Mainz (ots) -2009 wurde in Mainz der erste und bislang einzige muslimischeKindergarten in Rheinland-Pfalz gegründet. Träger der Kita ist derArab Nil-Rhein Verein. Der Verein hat sich die interkulturelle Arbeitund die Freundschaft zwischen den Religionen auf die Fahnengeschrieben. Er wurde deshalb über Jahre von Kommunalpolitikernunterstützt. Doch seit zwei ehemalige Mitglieder deswissenschaftlichen Beirats der Kita öffentlich schwere Vorwürfeäußerten, wird die Arbeit der Kita immer stärker in Frage gestellt.Die Kritiker sprechen von fundamentalistischen und salafistischenTendenzen. "Zur-Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Kai Diezemann istden Vorwürfen nachgegangen.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Gefährlicher Wildwechsel: Warum nehmen Unfälle so deutlich zu? Wastun gegen Kollisionen?- Furcht vor dem Abzug: Wie wichtig ist der Flughafen Hahn noch fürRyanair?- Wohin mit Erdaushub und Bauschutt? Probleme bei Entsorgung undRecycling erhöhen die Baukosten- Zur-Sache-PIN: Wo landet eigentlich der Bauschutt?- Bauen ohne Abfall: Visionäre Zukunftstechniken kommen nicht voran- Gast: Prof. Heike Bradl, Umweltcampus Birkenfeld (Expertin fürUmwelttechnik am Bau)- Geldsegen stützt Landeshaushalt - doch sorgt die Ampelregierungauch ausreichend für die Zukunft vor?- "Zur Sache Schätzchen": "Wie süß!""Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden.Informationen auf www.zur-sache-rp.deMediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressefotos auf www.ARD-foto.dePressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell