Kim Fisher und Jörg Kachelmann moderieren künftig gemeinsam MDR-Talkshow RIVERBOAT (FOTO)

Leipzig (ots) -Der Schweizer Meteorologe und Moderator Jörg Kachelmann kehrt insMDR-Fernsehen zurück. Ab 2019 werden Kim Fisher und er die beidenGastgeber der wöchentlichen MDR Talkshow RIVERBOAT sein.Kachelmann moderierte RIVERBOAT mit Unterbrechungen bereits bis2009. Jörg Kachelmann zu seiner Rückkehr auf den Bildschirm: "Jetztwird alles gut! Isch gomm heeme. Nach so vielen Jahren Riverboat,Wetterstationseinweihungen und Verwandtschaftsbesuchen in derMetropole Borna ist Sachsen seit jeher mein häufigster Aufenthaltsortaußerhalb der Schweiz gewesen."Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi zum Moderatoren-Wechsel:"Kachelmann kommt nach Hause. Und das ist gut so! Mit seinerunverblümten Art wird er unser RIVERBOAT bereichern. Wir freuen unssehr, ihn gemeinsam mit Kim Fisher als Gastgeber unserer Talkshowerneut mit an Bord zu haben. Dass wir künftig nur auf ein festes Duosetzen, war keine leichte Entscheidung. Bei Susan Link, StephanieStumph und Jörg Pilawa möchten wir uns ganz herzlich für ihr großesEngagement auf unserem Talk-Flaggschiff bedanken. "Kim Fisher blickt auf die künftige Zusammenarbeit: "Ich freue michauf Jörg Kachelmann und darauf, in neuen Zeiten an alte Erfolgeanknüpfen zu können. Ich denke, es wird nicht weniger überraschendund spannend werden, wie damals, nur eben ein paar Jahre später....."Nach zehn Jahren ist damit eines der erfolgreichstenModeratorenpaare des MDR wieder vereint.Die Talkshow RIVERBOAT läuft wöchentlich freitags 22 Uhr imMDR-Fernsehen.