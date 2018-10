Keine Waffen für den Krieg im Jemen

Berlin (ots) - Save the Children begrüßt die Ankündigung vonBundeskanzlerin Merkel, dass aus Deutschland vorerst keine Waffenmehr an Saudi-Arabien geliefert werden. Die Aufmerksamkeit derinternationalen Staatengemeinschaft muss sich jetzt auch auf denKrieg im Jemen richten. Saudi-Arabien ist aktive Kriegspartei indiesem brutalen Konflikt, der ohne jede Rücksicht auf dieZivilbevölkerung ausgefochten wird. Über 22 Millionen Jemeniten, dassind 75% der Bevölkerung, sind für ihr Überleben inzwischen aufhumanitäre Hilfe angewiesen. Seit Beginn des Konflikts vor mehr alsdrei Jahren sind fast 2.400 Kinder in über 18.000 Bombenangriffengetötet worden, über 3.600 Kinder wurden verletzt."Wir unterstützen alle Maßnahmen, die zum Schutz der Kinder imJemen und zu einer Beendigung dieses Krieges beitragen. Wir weisenschon länger darauf hin, dass Kinder im Jemen an Hunger sterben. 13Millionen Kinder sind dort heute unterernährt. Der Krieg im Jemendroht eine Hungerkatastrophe auszulösen wie sie die Welt inJahrzehnten nicht gesehen hat. Unsere Mitarbeiter vor Ort sehen dieunterernährten Kinder hinter diesen Statistiken jeden Tag. Wir dürfennicht warten, bis dies zu einer ausgewachsenen Hungersnot wird", sagtSusanna Krüger, Geschäftsführerin von Save the Children Deutschland."Diese Krise ist keine Naturkatastrophe, sie ist vollständig vonMenschenhand geschaffen. Die an diesem brutalen Konflikt beteiligtenParteien müssen ihre Waffen niederlegen und an den Verhandlungstischzurückkehren. Die Länder müssen aufhören, den Konflikt mit Waffen zuschüren. Wir dürfen diesen Krieg keinen einzigen Tag mehr zulassen.Ein Stopp von Waffenlieferungen an Saudi-Arabien ist ein wichtigerSchritt in die richtige Richtung", sagt Susanna Krüger.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Claudia WitteTel.: 030 - 27595979-812Mail: claudia.kepp@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell