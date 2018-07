KORREKTUR: Deutsche Piloten stimmen für Streik bei Ryanair

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

(Im 3. Satz des 2. Absatzes wurde die Frist berichtigt: bis zum 6. August)

FRANKFURT/DUBLIN (dpa-AFX) - Beim Billigflieger Ryanair stehen weitere Streiks vor der Tür.



Bei einer am Montag beendeten Urabstimmung stimmten nun die in Deutschland stationierten Piloten einem Arbeitskampf zu, um höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Die Zustimmung habe 96 Prozent betragen, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit in Frankfurt mit.

Ein genauer Termin für einen ersten Streik wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die VC will aus Rücksicht auf die Passagiere die einzelnen Maßnahmen mit einem Vorlauf von 24 Stunden bekanntgeben. Dem Unternehmen setzte sie eine Frist bis zum 6. August, um ein "verhandlungsfähiges Angebot" vorzulegen.

Das irische Unternehmen sieht sich seit Wochen den Streiks verschiedener Gewerkschaften in unterschiedlichen Märkten ausgesetzt. Mehrere Hundert Flüge mit zusammen mehr als 100 000 betroffenen Passagieren wurden bereits abgesagt. Zuletzt legten die Piloten in Irland sowie die Flugbegleiter in Spanien, Portugal, Belgien und Italien die Arbeit nieder. Die irischen Flugzeugführer haben für diesen Freitag (3. August) einen vierten Streiktag angekündigt./ceb/DP/jha