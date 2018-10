Junger Ideenreichtum für mehr Artenvielfalt

Osnabrück (ots) - Junge Menschen stellen Ergebnisse vor - Projektewurden für ein Jahr von DBU gefördertMit Kreativität die Vielfalt der Natur erhalten: Am Wochenendemachten elf Vorzeigeprojekte bei der Präsentation ihrer Ergebnissevor Vertretern des Bundesumweltministeriums (BMU), des Bundesamtesfür Naturschutz (BfN) und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU)deutlich, wie schon mit einfachen Mitteln etwas gegen den Rückgangder Artenvielfalt getan werden kann. Die Ansätze reichen vonWerkstoffen auf der Basis von Pilzen über ein bundesweites Netzwerkzur Weitergabe von Artenkenntnissen bis hin zu Schulhofgeschichtenaus der Sicht der Insekten. "Sie haben sich in vielen Vorhaben vorOrt für den Erhalt bedrohter Lebensbereiche und für dieMannigfaltigkeit der Arten eingesetzt. Und damit für einen auchzukünftig lebenswerten Planeten", sagte DBU-Generalsekretär AlexanderBonde. Die Vorhaben waren im Rahmen eines Jugendkongresses -veranstaltet von DBU, BMU und BfN - im Juni 2017 ausgewählt und vonder DBU für ein Jahr gefördert worden.Viele Ideen können helfen, dem Artenschwund etwas entgegen zusetzenKorinna Sievert vom BMU sagte: "Der Verlust der Biodiversität isteines der zentralen Umweltprobleme unserer Zeit. Das ist nicht nuraufgrund des Eigenwertes der Natur Besorgnis erregend. DieBiodiversität ist auch Grundlage unserer menschlichen Existenz."Neben nationalen Ansätzen aus der Politik könnten hier auch vielekleine Ideen helfen, diesem Schwund etwas entgegen zu setzen.Biologische Vielfalt erhalten und andere für Ideen begeisternWährend manche Projekte lokal ansetzten, gingen andere über Stadt-oder Landesgrenzen hinaus. So hat Studentin Simone Edenhardt (27,Nehren) bei ihrem Fotowettbewerb den artenfreundlichsten GartenTübingens gesucht. Die ebenfalls geförderte "Youth Planet ProtectorOrganisation" hingegen will die internationale Kooperation undKoordination von Jugendlichen erleichtern, die sich für denUmweltschutz einsetzen wollen. Eines ist allen Projekten gemeinsam:es geht nicht nur um den Erhalt der biologischen Vielfalt, sondernauch darum, andere Menschen für diese Ideen zu begeistern.Viele Projekte sollen auch künftig weitergeführt werdenGruppen von zwei bis zu sechs Jugendlichen zwischen 17 und 27Jahren setzten die einzelnen Projekte im letzten Jahr um - undlernten dabei nicht nur viel über Biodiversität und ihren Erhalt,sondern auch über Projektmanagement. "Die Arbeit hat mir gezeigt,dass das Umsetzen der Idee auf breites Interesse stößt und einenwichtigen Beitrag in der Naturschutzarbeit leisten kann", so derFreisinger Student Boas Steffani (27) über sein Vorhaben "NetzwerkArtenkenntnis". Künftig will er es nach Möglichkeit gemeinsam mitseinem Team weiterführen, denn die ursprüngliche Projektidee,Artenkenner und Interessierte über eine Internetplattform zuvernetzen, sei noch nicht vollständig umgesetzt worden. Der KielerSchüler Konstantin Kempe (17) freut sich über das große Interesse fürdas Thema Biodiversität bei jüngeren Schülern. Auch nach Ende derFörderung will er das im Rahmen seines Projektes "Biodiversitätschützen" gesammelte Wissen an jüngere Schüler weitergeben.Experten standen Jugendlichen als Mentoren mit Rat und Tat zurSeiteUnterstützt wurden die meisten jugendlichen Ideenentwickler vonExperten aus der jeweiligen Fachrichtung - beispielsweise auswissenschaftlichen Einrichtungen, Fachbehörden oder Verbänden. DieFachkräfte halfen ihnen nicht nur beim Entwickeln der Ideen, sondernauch beim Umsetzen. "Wir möchten an dieser Stelle noch einmal denMentoren danken. Sie haben viele Teams mit ihrem Wissen sowie ihrerErfahrung unterstützt und so dazu beigetragen, dass die jungenMenschen ihre Ideen so gut umsetzen und dabei viel lernen konnten",so Prof. Dr. Karl-Heinz Erdmann vom BfN. In seiner Festredepräsentierte Prof. Dr. Wilhelm Barthlott den Projektteilnehmern dannBeispiele technischer Innovationen, die ihren Ursprung in derVielfalt der Natur haben. Barthlott hatte den sogenanntenLotus-Effekt entdeckt und war dafür 1999 mit dem DeutschenUmweltpreis der DBU ausgezeichnet worden. Der Effekt beschreibt dieselbstreinigende Wirkung verschiedener Oberflächen, wiebeispielsweise der Lotus-Blume. Solch unverschmutzbare Oberflächenwurden schon bald für Hausfassaden, Dachziegel oder auch Kleidunggenutzt.Der Jugendkongress: von Jugendlichen für JugendlicheAusgewählt worden waren die Projekte beim JugendkongressBiodiversität "Jugend | Zukunft | Vielfalt" 2017. Bei der dreitägigenVeranstaltung waren insgesamt 180 junge Menschen aus dem gesamtenBundesgebiet nach Osnabrück gekommen, um gemeinsam zu diskutieren undProjekte für den Erhalt der biologischen Vielfalt zu entwickeln. 16dieser Ideen waren von den Teilnehmenden ausgewählt worden, um fürein Jahr von der DBU finanziell gefördert zu werden. "DerJugendkongress leistet einen Beitrag zur Umsetzung der NationalenStrategie zur biologischen Vielfalt und stellt ein eigenständigesForum zur Biodiversität speziell für junge Menschen dar", so Bonde.Er fand 2017 zum dritten Mal statt und wurde maßgeblich von einerGruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbst geplant,organisiert und durchgeführt.