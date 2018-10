Jörg Buddenberg neuer Leiter Kommunikation beim VAUNET - Verband Privater Medien (FOTO)

Berlin (ots) -Jörg Buddenberg (48) ist seit Anfang Oktober 2018 LeiterKommunikation des VAUNET - Verband Privater Medien in Berlin. In derneu geschaffenen Position verantwortet Buddenberg die Marken- undKommunikationsstrategie des Verbandes, soll die Vernetzung derMitgliedsunternehmen fördern und Maßnahmen entwickeln, um die MarkeVAUNET zu stärken und den Spitzenverband der audiovisuellen Mediennoch wahrnehmbarer als relevante Interessenvertretung im politischenBerlin und in den Ländern zu positionieren.Dr. Harald Flemming, Geschäftsführer des VAUNET: "Wir freuen uns,dass wir mit Jörg Buddenberg einen ausgewiesenenKommunikationsexperten aus unserer Branche für den VAUNET gewinnenkonnten. Er kennt unsere Branche aus seiner bisherigen Laufbahnhervorragend und hat weit über ein Jahrzehnt maßgeblich dieAußenwahrnehmung der Sendermarke CNN International geprägt. Mitdieser Erfahrung erwarten wir uns von Jörg Buddenberg nach unseremMarkenrelaunch im Frühjahr wichtige Impulse für die Umsetzung derweiterentwickelten Markenpositionierung des VAUNET als starken undwahrgenommenen Spitzen- und Wirtschaftsverband."Jörg Buddenberg: "Ich freue mich, mit meinen neuen Kollegen desVAUNET die Kommunikation des Verbandes weiter auszubauen und mitneuen Ideen und Maßnahmen den VAUNET als Spitzenverband der deutschenWirtschaft stärker zu positionieren. Für mich ist es ein tollerSchritt, meine langjährige Erfahrung bei einzelnen Senderunternehmennun in die Positionierung der gesamten 'schönsten Branche der Welt'einbringen zu dürfen."Buddenberg war in verschiedenen Positionen im Marketing von CNNInternational tätig, zuletzt als Leiter Marketing für den RaumEuropa, Naher Osten und Afrika. Seit 2017 hat er sich eine Auszeitgenommen, um an verschiedenen Projekten wie an Lösungen zurFinanzierung des Journalismus mit dem Verein investigate! und ContentMarketing Lösungen mit dem Team von guugie (guugie.com) zu arbeiten.Buddenberg startete seine Berufslaufbahn im Verkauf Sport beimehemaligen Champions League Sender TM3, es folgte eine Station alsLeiter Strategisches Marketing beim DSF (heute Sport1). DerDiplom-Kaufmann studierte BWL an der Heinrich Heine UniversitätDüsseldorf. Buddenberg ist Begründer des CNN Journalist Awards fürNachwuchsjournalisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Seine Content Marketing Projekte "CNN Ecosphere" und das Tape ArtProjekt "Go Beyond Borders" zu den Feierlichkeiten zum Fall derBerliner Mauer wurden mit über 70 internationalen Kreativpreisen,darunter 4 Cannes Löwen und Grands Prix beim ADC Deutschland, AME undEurobest, ausgezeichnet.Über VAUNETVAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medienin Deutschland. Unter VAUNET - Verband Privater Medien e.V. firmiertseit dem 21. Mai 2018 der vormalige VPRT (Verband Privater Rundfunkund Telemedien) mit Sitz in Berlin und einem Büro in Brüssel. Zu denvielfältigen Geschäftsfeldern der rund 150 Mitglieder gehören TV-,Radio-, Web- und Streamingangebote. Die Verbandsarbeit richtet sichan der konvergenten Entwicklung der Märkte für audiovisuelle Medienaus und gestaltet auf nationaler wie europäischer Ebene dieRahmenbedingungen aktiv mit. Der Wirtschaftsverband hat zum Ziel,Akzeptanz für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen deraudiovisuellen Medien zu schaffen sowie die großegesellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung der Branche imdigitalen Zeitalter ins Bewusstsein zu rücken.Für Rückfragen:Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbHT | +49 30 3 98 80-101, E | hs@schultz-kommunikation.comVAUNET - Verband Privater Medien e.V.Stromstraße 1, 10555 BerlinRue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro BrüsselT | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148E | info@vau.netwww.vau.netOriginal-Content von: VAUNET - Verband Privater Medien, übermittelt durch news aktuell