Zukunftsweisend ist das gemeinsam mit "Google" entwickelte Quiz-und Funspiel "kNOW!" - Innnovationspreis für Wettlaufspiel "CoolRunnings", das mit echten Eiswürfeln gespielt wirdEin kreatives Familienquiz 4.0. und ein preisgekröntesGesellschaftsspiel, bei dem die Spielfiguren allmählich wegschmelzen.Ravensburger sorgt auf der Neuheitenschau der morgen (25.10.)offiziell beginnenden "Spiel 18" in Essen gleich mit zwei Produktenfür Furore und beweist, dass Tradition und Innovation keineGegensätze sind. Im Gegenteil: Mit dem gemeinsam mit Googleentwickelten Quiz- und Funspiel "kNOW!" präsentiert dasoberschwäbische Familienunternehmen auf der weltweit größtenPublikumsmesse für Gesellschaftsspiele eine Neuheit, die alszukunftsweisend bezeichnet werden kann. Der Clou: Die Antworten aufviele der über 1.500 Quizfragen des Spiels ändern sich von Zeit zuZeit, teilweise sogar täglich und je nachdem, wo man spielt. PhilippSprick, Redaktionsleiter Gesellschaftsspiele bei Ravensburger,erklärt, wie "kNOW!" funktioniert:O-Ton Philipp Sprick"kNOW!" ist das erste Brettspiel der Welt, das gemeinsam mitGoogle entwickelt wurde und es ist das erste Quizspiel der Welt, dasimmer aktuell bleibt. Das bedeutet: Abhängig davon, wann du spielstund wo du spielst, zu welcher Uhrzeit, zu welchem Tag und an welchemOrt bekommst du immer andere und aktuelle Antworten auf mehr als1.500 verschiedene Fragen. Möglich wird das ganze dadurch, dass wirden Google Assistant, den kostenlosen Sprachassistenten von Googleintegriert haben. Den gibt es bereits auf zigmillionen Smartphonesund Smartspeakern und wie gesagt ist er natürlich kostenloserhältlich. Dadurch können wir nicht nur eben diese aktuellenAntworten immer liefern, sondern wir können auch wie von Zauberhandimmer neue Themenspecials, immer neue Fragen ins Spielhineinschicken. (0:38)Dank dieser Technologie passt sich "kNOW!" als allererstes Spielalso dem jeweiligen Spielort und sogar der aktuellen Tageszeit an.Auf Fragen wie "Wann geht morgen früh die Sonne auf?", "Wie weit istes von hier nach Singapur?" oder "Wie hat der FC Bayern zuletztgespielt?", hat das digitale System immer die aktuelle Antwort parat.Die Spieler müssen sich dabei in vier Kategorien beweisen: Wissen,Intuition, Kreativität und Fun. Zum Beispiel gilt es, dem GoogleAssistant die richtig formulierte Frage zu stellen, so dass er aufdie Antwort "Dr. Watson" oder "Rom" kommt. Außerdem können sich dieTeilnehmer auch an - vom Assistant vorgegebenen - Zungenbrechernversuchen oder müssen Redewendungen vervollständigen. Kurzum: "kNOW!"bietet Aktualität, Abwechslung und immer wieder neuen Quizspielspaß.Studenten, die das Spiel heute in Essen getestet haben, warenbegeistert:O-Ton Umfrage spielende StudentenDas ist super, weil die Fragen immer aktuell sind und das Spielnicht nach zwei Wochen wieder veraltet ist. / Mein Eindruck ist auch,dass es sehr vielseitig ist. Also man hat viele verschiedene Fragenund Kategorien und man hat eben auch die Aktualität. Und ich finde esauch witzig, dass man sich immer über Google rückversichern kann. Manhat also so Schätzfragen oder Fragen, bei denen man aktuell etwasbeantworten muss und dann beantwortet einem Google das. Das finde ichirgendwie witzig! / Die weiß halt wahnsinnig viel, auch so Sachen, woich gedacht hätte: Auf gar keinen Fall kann die das beantworten. /Also erstmal war ich ein bisschen skeptisch, aber jetzt, wo wir dasgespielt haben, finde ich das sehr spannend. Spannend auch, weil manviel dadurch auch lernt. (0:34)Dass Innovation und Originalität nicht zwangsläufig mit Hightechund digitaler Vernetzung zu tun haben müssen, beweist Ravensburgermit einem weiteren Spiele-Highlight auf der Essener Messe. "CoolRunnings" heißt das neue Wettlaufspiel, das im Rahmen derAuftaktveranstaltung der Messe heute Vormittag mit demInnovationspreis "innoSPIEL" ausgezeichnet wurde. Der Clou dabei ist,dass die Spielfiguren aus echten Eiswürfeln bestehen und von denMitspielern mit allerlei Attacken zum Schmelzen gebracht werdenkönnen. Eine Prise Salz, ein Wasserbad oder Rubbeln mit dem Daumensorgen für die richtige Portion Schadenfreude am Spieltisch. "CoolRunnings" zeigt damit einmal mehr, dass der Kreativität undEntwicklungsmöglichkeiten auch bei klassischen Brettspielen keineGrenzen gesetzt sind. Ravensburger-Sprecherin Katrin Hanger:O-Ton Katrin HangerRavensburger verbindet hier Tradition mit Innovation. AnalogeSpiele und Gesellschaftsspiele wird es natürlich immer geben. Ravensburger verbindet hier Tradition mit Innovation. AnalogeSpiele und Gesellschaftsspiele wird es natürlich immer geben. Aberwir versuchen auch, wenn es sinnvoll ist und wenn es sich anbietet,innovative Komponenten mit einzubinden. In dem einen Fall ist es einehaptische Komponente mit Eiswürfeln, und beim anderen Spiel ist eseine digitale Komponente mit dem Google Assistant. Und beideKomponenten machen es einfach zu tollen Spielideen. (0:26)Innovation trifft Tradition - Ravensburger zeigt auf der "Spiel18" von Donnerstag, 25., bis Sonntag, 28. Oktober in Halle 3 am StandH 110 auf dem Messegelände in Essen zwei pfiffige und neue Spiele."Cool Runnings" mit echten Eiswürfeln als Spielfiguren und dasgemeinsam mit Google entwickelte Quiz- und Funspiel "kNOW!".