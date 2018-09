InnoTrans Convention - Visionen für die Mobilität von morgen

Berlin (ots) -- Internationaler Experten-Diskurs zu den Themen Digitalisierung,Klimaschutz, intermodale Verkehre- NEU: International Bus ForumAuf der InnoTrans mit über 3.000 ausstellenden Unternehmen sindnicht nur hautnah die neuesten Entwicklungen für Fahrzeuge,Komponenten und Systeme zu entdecken. Internationale Entwickler,Unternehmen und Betreiber stellen sich vom 18. bis 21. September auchden aktuellen und zukünftigen Fragen der Branche in einem umfassendenKonferenzprogramm. Bei der InnoTrans Convention diskutierenEntscheider aus Politik und Wirtschaft auf höchstem Niveau. Angelehntan die verschiedenen Segmente der InnoTrans - von Interiors bisTunnel Construction - geht es um länder- und spartenübergreifendeThemen.NEU: International Bus Forum am 20. SeptemberZum ersten Mal findet im Rahmen der InnoTrans Convention dasInternational Bus Forum (20.9., 14.00 - 16.00 Uhr, Halle 7.3., RaumBerlin) statt. Wie im thematisch angelehnten Ausstellungsbereich BusDisplay dreht sich hier mit Blick auf den Klimaschutz alles umElektrobusse. Im europäischen Ausland sind schon viele im Einsatz.Was muss getan werden um mehr Elektrobusse auf die deutschen Straßenzu bringen?Dialog Forum vom 19. bis 21. SeptemberIm Palais am Funkturm widmet sich das Dialog Forum mit mehrerenVeranstaltungen den Chancen der Digitalisierung, den wachsendenKundenansprüchen und den hohen Bedarf an innovativenTransportsystemen. Klimaerwärmung, Stickoxid-, Lärm- undFeinstaubbelastung machen saubere Verkehre notwendig. DieFederführung haben das Deutsche Verkehrsforum (DVF), der VerbandDeutscher Verkehrsunternehmen (VDV), der Verband der europäischenSchienenverkehrsindustrie (UNIFE) sowie der Verband der Bahnindustriein Deutschland (VDB).Die Veranstaltung "Schiene 4.0 - Innovationen der Bahnindustriefür mehr Klimaschutz und mehr Kundenqualität" (19.9., 10.00 - 12.00Uhr) vom VDB präsentiert Innovationen der Industrie wie intelligenteInfrastruktur, leise Transporte, vorausschauende Instandhaltung oderautomatisiertes Fahren. Das Ziel ist "Null Emissionen". Bei der"Digitalisierung des Schienengüterverkehrs: Herausforderungen undChancen für die Unternehmen" (19.9., 14.00 - 16.00 Uhr) werden dieaktuellen Anforderungen und Rahmenbedingungen für die neuen digitalenund multimodalen Transportketten erörtert.UNIFE hat eine Diskussionsrunde zum EuropäischenEisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS) angesetzt (20.9., 10.00 - 12.00Uhr). Hier geht es um Konzepte für einen lückenlosen ERTMS-Einsatzbei automatisiertem Fahrbetrieb und um erhöhte Cybersicherheit.Der VDV und das DVF diskutieren zusammen mit privaten Anbieternetwa von Leihfahrrädern oder Sammeltaxis "Neue Mobilitätsdienste plusBus und Bahn - Wie verändert die Digitalisierung den öffentlichenVerkehr?" (20.9., 14.00 - 16.00 Uhr). Wie lassen diese sich nochkundenfreundlicher zusammenführen und vernetzen? Wie entwickelt sichder Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) als Marke und wie kann erfür die Bevölkerung in ländlichen Räumen noch stärker ausgebautwerden?Der VDB befasst sich mit dem Thema "Innovationspfade 4.0 -VDB-Zukunftswerkstatt" (21.9., 10.00 - 12.00 Uhr). Hier werden dieMobilität im digitalen Zeitalter und die Chancen des Internet derDinge diskutiert. Welche Hindernisse bremsen zum Beispiel dasZusammenwirken verschiedener Mobilitätsanbieter? Start-Ups derBranche stellen hier in Elevator-Pitches ihre neuesten Entwicklungenvor.Rail Leaders' Summit am 18. SeptemberDie geschlossene Veranstaltung am ersten Messetag Rail Leaders´Summit ist hochkarätig besetzt: Internationale Verkehrsminister undVorstandsvorsitzende von Eisenbahnunternehmen widmen sich am 18.September (15.00 - 17.00 Uhr, Halle 7.3, Raum Berlin) unter demKonferenzthema "RAILtropolis - Die Zukunft der Städte heißtEisenbahn" einem effizienten, nachhaltigen Verkehr in den weltweitrasant wachsenden Metropolen.International Tunnel Forum am 19. / 20. SeptemberDas International Tunnel Forum (19.9. und 20.9., jeweils 14.00 -16.00 Uhr, CityCube, Ebene 3, M8) widmet sich den neuenVoraussetzungen und Arbeitsstrukturen für einen zügigen Tunnelbau.Rund um den Globus entstehen immer mehr Tunnel. Allein in Deutschlandwurden 270 Milliarden Euro für Erhalt und Ausbau der Verkehrswege bis2030 bereitgestellt.International Design Forum am 19. SeptemberAm 19. September (10.15 - 14.30 Uhr, CityCube, Ebene 3, M1 - M3)veranstaltet das Internationale Design Zentrum Berlin (IDZ) dasInternational Design Forum. Hier geht es unter dem Thema"Zukunftsweisende Interiors und visionäre Mobilitätskonzepte -Innovative Transportlösungen für eine Welt im Wandel" unter anderemum neue Sensortechniken für eine kundenfreundliche intuitiveKommunikation.Public Transport Forum am 20. SeptemberDas elfte Public Transport Forum rückt die Digitalisierung imÖffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in den Fokus. Am 20. September(10.00 - 12.30 Uhr, Halle 7.3, Raum Berlin) setzen Verkehrsbetreiberund Experten Impulse und diskutieren mit dem Publikum über neueMobilitätsformen sowie einen verbesserten ÖPNV auf dem Land und dendaraus resultierenden Anforderungen an die IT.DB Innovation Forum am 20. SeptemberUm das Internet der Dinge und die Neugestaltung vonMobilitätsangeboten geht es im DB Innovation Forum, das auf derInnoTrans 2016 Premiere feierte. Auf der halbtägigen Konferenz setzensich Manager, Entwickler und Wissenschaftler mit dem Thema "Shapingintermodal mobility together" auseinander (20.9., 12.00 - 17.00 Uhr,CityCube, Ebene 3, M1 - M3).Pressekontakt:InnoTransDaniela BreitschaftPressesprecherinMessedamm 2214055 Berlinbreitschaft@messe-berlin.dewww.innotrans.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell