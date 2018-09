IRW-News: Steppe Gold Limited: Steppe Gold Limited: Entwicklung & Bohr-Update

IRW-PRESS: Steppe Gold Limited: Steppe Gold Limited: Entwicklung & Bohr-Update

Steppe Gold Limited: Entwicklung & Bohr-Update

Toronto, ON - Steppe Gold Limited (TSX: STGO) (das "Unternehmen" oder "Steppe Gold" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298477) freut sich, die Fortschritte, die im Sommer bei den Goldprojekten Altan Tsagaan Ovoo und Uudam Khundii in der Mongolei erzielt wurden, bekannt zu geben.





HÖHEPUNKTE

- Die ATO-Entwicklung kommt gut voran, mit einigen Verzögerungen im Sommer. Das Projekt CAPEX bleibt unter dem Budget.

- Der ATO-Zerkleinerungskreislauf ist nun vor Ort und befindet sich im Bau, die Inbetriebnahme ist für den kommenden Monat geplant.

- Der Vorstrich der ATO1-Lagerstätte steht kurz vor dem Abschluss, das Material wird für die spätere Zerkleinerung gelagert.

- Heap-Leach-Pad-Baustoffe werden auf die Baustelle geliefert und sind bereit für den Baubeginn.

- Fertigstellung der ADR-Anlage mit Lieferung an den ATO-Standort Ende September.

- Consultant ernannt und bankfähig Machbarkeitsstudie begann auf 150.000oz Gold pro Jahr Betrieb auf frischen Erzen.

- Das Stage-2-Bohrprogramm wurde mit drei Diamant-Kernbohranlagen abgeschlossen, die insgesamt 36 Bohrungen für 9.006 Meter absolvierten.

- Das Bohrprogramm der Stufe 2 war sehr erfolgreich und konzentrierte sich auf das ATO4-Ende des mineralisierten Trends ATO4-Mungu.

- Erstes sichtbares Gold, das bei ATO zu sehen ist, mit sehr hohen Graden;

- ATO299- 1m bei 212g/t Gold ab 104m

- ATO317- 1m bei 183g/t Gold ab 166m

- 1m bei 382g/t Gold ab 182m

- Bessere Bohrergebnisse aus dem Stage 2 Programm;

- ATO297--63m mit 6,28g/t Gold & 5,91g/t Silber ab 54m

- ATO299-54m mit 6,17g/t Gold & 4,48g/t Silber ab 70m (inkl. 1m @ 212g/t Gold)

- ATO300- -68.5m mit 4.38g/t Gold & 6g/t Silber ab 33.5m

- ATO301- -13m mit 6,07g/t Gold & 5,96g/t Silber ab 89m

- ATO304--144m mit 1,55g/t Gold & 5,08g/t Silber ab 36m

- ATO310--101.7m mit 1.53g/t Gold & 30.43g/t Silber ab 0m

- ATO314- -54m mit 2,96g/t Gold & 5,32g/t Silber ab 45,5m

- ATO315--88.4m mit 1.55g/t Gold & 93.46g/t Silber ab 9m

- ATO313--43.35m mit 1.75g/t Gold & 3.43g/t Silber ab 83.65m

- ATO318--54.8m mit 1.77g/t Gold & 5.64g/t Silber ab 29.5m

- ATO322--78m mit 2,56g/t Gold & 13,7g/t Silber ab 42m

- ATO317-22m mit 30,15g/t Gold & 7g/t Silber ab 164m (inkl. 1m bei 183g/t und 1m mit 382g/t Gold)

- ATO326 --61,25m mit 2,48g/t Gold & 5,93g/t Silber ab 100m

- Das Unternehmen hat SRK Consulting beauftragt, eine strukturelle Überprüfung des Epithermalsystems ATO - Mungu durchzuführen. Dies steht kurz vor dem Abschluss und sollte zu erheblichen Vorteilen für künftige Bohrungen führen.

- Das auf den ATO4-Mungu-Trend ausgerichtete Bohrprogramm der Stufe 3 wird Ende September beginnen.

- Bodenproben, Gesteinssplitterproben und Geophysik haben vier neue Entdeckungen auf dem Uudam Khundii Projekt in der Goldprovinz Bayankhongor hervorgebracht.

- Die größte der neuen Entdeckungen ist die Altan Sum Discovery, eine ca. 3 km x 0,5 km große Goldanomalie mit Bodenproben bis zu 289 ppb Gold und Gesteinssplittern bis zu 1,38 g/t Gold.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44578/Steppe_DE.001.png

Sichtbares Gold im Bohrkern von ATO299

ALTAI TSAGAAN OVOO GOLD PROJEKT (ATO)

ENTWICKLUNG

Das Unternehmen strebt nun die Fertigstellung der Baustelle bis Ende 2018 an und wird mit Hochdruck daran arbeiten, das erste Gold so schnell wie möglich zu liefern. Das Projekt hat in letzter Zeit einige Verzögerungen aufgrund von Umständen erfahren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese Probleme sind inzwischen weitgehend gelöst und die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren.

Alle Materialien für den Brecher und das Laugenpad wurden an die Baustelle geliefert und der Bau ist im Gange. Auch die Unterkunft und die Kantine im Camp sind fertig gestellt und in Betrieb genommen worden.

Auf der Lagerstätte ATO1 wurden die ersten Abbau- und Vortriebsarbeiten abgeschlossen, wobei die Erze zur Zerkleinerung gelagert wurden. Der Bergbau wird nun nach Fertigstellung der ADR-Anlage und der endgültigen Genehmigung wieder aufgenommen.

Die ADR-Anlagenfertigung ist abgeschlossen und wurde von Firmenvertretern geprüft. Die Anlage wird nun zur sofortigen Errichtung und Inbetriebnahme vor Ort mobilisiert.

Das Unternehmen wird hart daran arbeiten, alle Ziele bis Ende 2018 zu erreichen, warnt jedoch davor, dass Wetterereignisse und der Wintereinbruch die Produktion von erstem Gold behindern könnten.

DRA Global wurde mit dem Management und der Durchführung einer bankfähigen Machbarkeitsstudie über die Erweiterung des ATO-Goldprojekts auf einen CIL-Gold-Silber-Betrieb von 150.000 Unzen pro Jahr beauftragt. Die Studie wird sich auf die vorhandenen frischen Gesteinserze bei ATO1,2,4 stützen, zusätzlich zu dem Potenzial, das bei ATO4 - Mungu gesehen wird.

Nachfolgend eine Auswahl von Fotos, die die Aktivitäten vor Ort veranschaulichen

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44578/Steppe_DE.002.png

Vorabisolieren der ATO1 Ablagerung

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44578/Steppe_DE.003.png

Brecherbaustelle

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44578/Steppe_DE.004.png

Brecherbaustelle

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44578/Steppe_DE.005.png

Brecherfundament wird eingebaut

ATO BOHRUNGEN

Seit dem Erwerb des Projekts Ende 2017 hat das Unternehmen nun insgesamt 126 Bohrungen für 17.892 Meter abgeschlossen. Die Explorationsergebnisse waren ausgezeichnet und das Explorationsteam unter der Leitung von Enkhtuvshin Khisigsuren kann gratuliert werden.

Das Bohrprogramm der Stufe 2 wurde kürzlich mit drei Diamant-Kernbohranlagen mit einer Gesamtlänge von 9.006 Metern abgeschlossen. Die Ergebnisse liegen nun vor und werden in dieser Pressemitteilung veröffentlicht. Das Programm war sehr erfolgreich und konzentrierte sich auf das ATO4-Ende des ATO4-Mungu-Mineralisierungstrends. Das Bohrprogramm der Stufe 3 wird gegen Ende des Monats beginnen und sich erneut auf den Trend ATO4 - Mungu konzentrieren. Einige zusätzliche Oxid-Infill-Bohrungen werden ebenfalls am ATO2 durchgeführt, um das aktuelle Ressourcen- und Minenmodell auf dieser Lagerstätte zu verbessern.

Mit dem Abschluss des Bohrprogramms der Stufe 2 wurde das erste sichtbare Gold identifiziert, das auf dem ATO-Projekt zu sehen war, wobei in ATO299 und ATO317 superhohe Goldgehalte zurückgegeben wurden. Dies ist sehr ermutigend, da das Unternehmen sein Verständnis des epithermalen Systems ATO Mungu weiter entwickelt, da immer mehr hochgradige Zonen identifiziert werden.

Das Unternehmen hat SRK Consulting beauftragt, eine strukturelle Überprüfung des epithermalen Systems ATO - Mungu durchzuführen, um ein besseres Verständnis der hochgradigen Mineralisierung zu entwickeln. Dies steht kurz vor dem Abschluss und wird voraussichtlich zu erheblichen Gewinnen für künftige Bohrungen führen.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44578/Steppe_DE.006.png

Diamant-Kernbohrungen auf ATO 4 - Mungu Trend

UUDAM KHUNDII GOLDPROJEKT

Das Unternehmen hatte einen arbeitsreichen Sommer auf dem prospektiven Goldprojekt Uudam Khundii in der Goldprovinz Bayankhongor mit einigen herausragenden ersten Ergebnissen. Bodenproben, Gesteinssplitterproben und Geophysik haben vier neue Entdeckungen aufgezeigt, die alle in den kommenden Monaten mit Gräben und Kartierungen vor Beginn der ersten Bohrungen weiter getestet werden sollen.

Der größte der neuen Entdeckungen ist der Altan-Sum-Fund, eine Goldanomalie von ca. 3 km x 0,5 km mit Bodenproben von bis zu 289 ppb Gold und Gesteinssplittern von bis zu 1,38 g/t Gold.

Weitere Entdeckungen wurden bei Golden Steppe mit einer Spitzenbodenanomalie von 34ppb Gold und Gesteinssplittern bis zu 5,39g/t Gold, bei Blue Hills mit einer Spitzenbodenanomalie von 38ppb Gold und Gesteinssplittern bis zu 1,37g/t Gold und bei Milky Way mit einer Spitzenbodenanomalie von 82ppb Gold und Gesteinssplittern bis zu 2,04g/t Gold gemacht.

Insgesamt hat das Unternehmen nun 2.400 km magnetische Bodenuntersuchungen, 90,8 km IP-Dipoluntersuchungen, 8.427 Bodenproben und 346 Gesteinssplitterproben durchgeführt.

ÜBER STEPPE GOLD

Steppe Gold ist ein Edelmetall-Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einer aggressiven Wachstumsstrategie, um Steppe zum führenden Edelmetallunternehmen in der Mongolei auszubauen. Das Unternehmen besitzt 100% des fortgeschrittenen Altan Tsaagan Ovoo Gold-Projekts, in dem derzeit Bohrungen zur Ressourcenerweiterung und eine Haufenlaugung durchgeführt werden. Das Unternehmen besitzt auch 80% des aufregenden Uudam Khundii Goldprojekts, wo ein aktives Explorationsprogramm läuft und neue Entdeckungen gemacht werden.

Matthew Wood, Executive Chairman, sagte: "In den Sommermonaten hat das Unternehmen auch einige Verzögerungen in seinem Entwicklungsplan durch Elemente erfahren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese Elemente sind nun weitgehend geklärt und das Unternehmen ist mit voller Kraft bei der Erschließung der ATO-Mine. Steppe Gold erhält weiterhin sehr starke Unterstützung für die Entwicklung des ATO-Goldprojektes von Bund, Ländern und lokalen Akteuren in der Mongolei, wobei die ATO-Mine bereits einen bedeutenden Beitrag zur lokalen Soum- und Dornod-Wirtschaft leistet.

Steppe Gold hat seinen Sitz in der Mongolei mit Hauptsitz in Ulaanbaatar. Wir sind fast ausschließlich mit Mongolen besetzt und konzentrieren uns ausschließlich auf die Entwicklung von Edelmetallen in der Mongolei. Die Mongolei ist unser Zuhause. Wir sind sehr stolz auf die Bemühungen unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer und Berater für Aktionäre und Stakeholder, den Goldsektor in der Mongolei nachhaltig zu entwickeln und auszubauen. Dies schafft bereits jetzt mehr Arbeitsplätze und Geschäftsmöglichkeiten, da Steppe zum führenden Edelmetallkonzern des Landes heranwächst. Die Mongolei ist offen für Geschäfte, für die Entwicklung des Bergbaus und eine der letzten großen Grenzen, wo riesige Mineralvorkommen gefunden und erschlossen werden können."

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44578/Steppe_DE.007.png

Panoramablick auf Lager und Feuerschneise

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44578/Steppe_DE.008.png

Oyungerel Bayanjargal

Unabhängige qualifizierte Person

MAusIMM (CP)

Frau Oyungerel (Gerlee) Bayanjargal hat 25 Jahre Erfahrung in der mongolischen Geologie und im Bergbau und war auch als Ressourcenberaterin bei Snowden in Australien tätig. Gerlee hat sich auf Gold- und Polymetallvorkommen sowohl auf Hartgestein als auch auf Placer spezialisiert und schätzte mehrere Goldvorkommen und Reserven in der Mongolei. Zuletzt war sie Chief Mine Geologist bei der Boroo Gold Mine, wo sie seit 2004 für die kanadische Firma Centerra Gold Inc. tätig war. Gerlee war in der Mongolei, Kirgisistan und Kasachstan an der Projektprüfung, Exploration und Förderung von Hartgesteins- und Schwemmgoldlagerstätten beteiligt.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Explorationsaktivitäten und deren Ergebnisse wurden von Gerlee überprüft. Laut Gerlee folgen alle bisherigen Explorations- und Bohrarbeiten an den in dieser Mitteilung erwähnten Projekten des Unternehmens klaren Standards der Bergbauindustrie.

Gerlee ist Principal Consultant bei GSTATS Consulting LL. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des MRC für das Mongolian Professional Institute of Geosciences and Mining. Gerlee ist Mitglied des Australian Institute Mining and Metallurgy und als Chartered Professional in der Disziplin Geologie akkreditiert. Sie ist auch eine professionelle Ingenieurin der Mongolei in der Fachrichtung Geologie. Gerlee hat einen Master of Science in Mineral Resource Exploration aus den Niederlanden und einen Bachelor of Science in Geologie und Mathematik aus der Mongolei.

RESSOURCENBESTIMMUNG BOHRUNGEN

StandortBohrlocTiefe, Von Bis Kern LäAu Ag

h m (m) (m) nge (g/t) (g/t)

(m)

Pipe-4 ATO-297254 4.80 13.90 9.10 0.73 3.14

21.00 25.00 4.00 0.78 1.98

30.50 50.00 19.50 1.58 5.82

54.00 117.0063.00 6.28 5.91

miteinbezi71.00 86.00 15.00 17.48 10.94

ehend

miteinbezi78.00 79.00 1.00 161.5 52.8

ehend

miteinbezi94.30 107.0012.70 7.67 6.52

ehend

Pipe-4 ATO-298167 20.00 39.75 19.75 0.71 6.57

Pipe-4 ATO-299392 35.20 65.00 29.80 1.28 45.87

70.00 124.0054.00 6.17 4.48

130.00167.7037.70 1.25 5.48

233.00249.0016.00 1.51 9.42

miteinbezi102.00106.004.00 57.48 14.85

ehend

miteinbezi104.00105.001.00 212 49.3

ehend

Pipe-4 ATO-300199 10.50 30.00 19.50 1.24 6.08

33.50 102.0068.50 4.38 6

miteinbezi46.65 50.00 3.35 11.91 11.73

ehend

miteinbezi67.00 71.00 4.00 52.92 24.4

ehend

miteinbezi70.00 71.00 1.00 140 52.6

ehend

Pipe-4 ATO-301302 59.40 80.00 20.60 1.28 4.16

89.00 102.0013.00 6.07 5.96

108.00150.0042.00 1.68 3.77

216.55230.0013.45 2.61 8.62

miteinbezi95.00 97.00 2.00 35.15 20

ehend

miteinbezi115.00125.0010.00 3.36 2.39

ehend

Pipe-4 ATO-302161 8.25 33.80 25.55 1.33 4.48

miteinbezi8.25 9.50 1.25 9.17 5.5

ehend

Pipe-4 ATO-303169 3.75 48.00 44.25 1.3 7.16

miteinbezi40.00 41.00 1.00 16.6 10.7

ehend

Pipe-4 ATO-304271 6.00 10.00 4.00 0.6 62.8

20.00 29.00 9.00 1.36 11.05

36.00 180.00144.00 1.55 5.08

miteinbezi61.00 67.00 6.00 6.18 12.65

ehend

miteinbezi89.00 96.00 7.00 9.56 17.1

ehend

Pipe-4 ATO-305158 6.60 25.15 18.55 0.79 16.43

Pipe-4 ATO-306443 48.85 59.00 10.15 0.67 4.26

89.00 127.0038.00 0.45 3.28

141.00146.005.00 0.81 1.18

253.00254.001.00 6.49 17

StandortBohrlocTiefe, Von Bis Kern LäAu Ag

h m (m) (m) nge (g/t) (g/t)

(m)

Pipe-4 ATO-307452 75.00 112.0037.00 1.29 3.44

120.00158.0038.00 1.34 2.73

171.00174.653.65 0.89 0.88

179.95195.0015.05 2.78 6.6

258.40262.504.10 2.7 31.9

miteinbezi90.00 98.00 8.00 4.04 7.15

ehend

miteinbezi149.00154.005.00 3.33 3.32

ehend

miteinbezi179.95187.007.05 5.51 9.54

ehend

miteinbezi259.50261.502.00 4.65 36.75

ehend

Pipe-4 ATO-308407 97.00 103.006.00 0.52 2.78

166.25179.0012.75 1.09 2.41

miteinbezi177.00179.002.00 4.58 1.75

ehend

Pipe-4 ATO-309278 4.00 93.00 89.00 0.55 8.7

miteinbezi52.00 53.00 1.00 10.7 11.7

ehend

Pipe-4 ATO-310209 0.00 101.70101.70 1.53 30.43

miteinbezi37.50 52.00 14.50 6.71 138

ehend

miteinbezi79.00 80.00 1.00 10.65 183

ehend

197.00198.001.00 0.56 17.3

Pipe-4 ATO-311272 31.50 199.40167.90 0.36 4.06

miteinbezi59.00 70.00 11.00 1.94 11.7

ehend

209.00210.001.00 0.31 7.9

Pipe-4 ATO-312182 5.00 101.0096.00 1.32 35.13

miteinbezi5.00 8.00 3.00 4.66 15.03

ehend

miteinbezi18.50 21.50 3.00 4.7 10

ehend

miteinbezi25.30 26.30 1.00 4.09 29.5

ehend

miteinbezi34.00 43.00 9.00 4.19 13.54

ehend

miteinbezi86.50 87.55 1.05 2.22 81.27

ehend

Pipe-4 ATO-313200 83.65 127.0043.35 1.75 3.43

miteinbezi84.65 93.00 8.35 4.46 6.81

ehend

miteinbezi105.80107.802.00 3.82 2.75

ehend

miteinbezi111.80113.802.00 3.9 3.25

ehend

miteinbezi117.00118.001.00 3.22 6.1

ehend

138.00157.0019.00 1.17 5.6

miteinbezi139.00141.002.00 3.64 2.85

ehend

miteinbezi152.00154.002.00 4.36 10.6

ehend

Pipe-4 ATO-314269 45.50 99.50 54.00 2.96 5.32

miteinbezi47.50 49.50 2.00 5.56 8.45

ehend

miteinbezi51.50 52.50 1.00 3.55 4

ehend

miteinbezi69.50 73.50 4.00 17 14.25

ehend

miteinbezi83.50 92.60 9.10 5.75 7.01

ehend

157.00163.006.00 0.97 4.96

miteinbezi159.00160.001.00 2.02 10.9

ehend

186.00194.008.00 2.7 67.66

StandortBohrlocTief Von Bis KernAu Ag

h e (m) (m) (g/t) (g/t)

, m Läng

e

(m)

miteinbeziehe191.00194.003.006 113

nd

243.00245.002.001.57 12

Pipe-4 ATO-315137 9.00 97.40 88.41.55 93.46

0

miteinbeziehe14.00 25.30 11.36.25 224.23

nd 0

miteinbeziehe38.00 39.00 1.002.07 94.9

nd

miteinbeziehe45.00 49.00 4.002.32 304

nd

miteinbeziehe77.00 78.00 1.002.1 72.3

nd

miteinbeziehe87.00 89.00 2.003.12 57.9

nd

Pipe-4 ATO-316110 20.40 33.00 12.60.16 123.4

0

49.00 58.00 9.000.42 137.64

Pipe-4 ATO-317506 0.00 2.20 2.200.67 2.08

76.45 82.00 5.550.35 4.77

91.00 97.20 6.201.06 11.04

miteinbeziehe92.00 93.00 1.003.26 11.9

nd

104.00106.002.000.39 2.75

115.00116.001.000.8 1.6

122.00124.002.000.39 1.1

126.00131.205.200.37 0.6

140.00155.0015.00.65 3.48

0

164.00186.0022.030.15 7

0

miteinbeziehe166.00167.001.00183 33.9

nd

miteinbeziehe182.00183.001.00382 67.2

nd

204.00215.0011.01.43 2.39

0

miteinbeziehe204.00205.001.002.6 7.7

nd

miteinbeziehe212.00213.001.0010.35 8.5

nd

307.00310.003.000.98 43.23

312.20313.451.250.77 8.12

Pipe-4 ATO-318188 29.50 84.30 54.81.77 5.64

0

miteinbeziehe45.00 50.00 5.003.72 6.3

nd

miteinbeziehe55.00 59.00 4.0012.95 12.97

nd

96.40 97.40 1.000.3 7.4

113.40119.656.250.41 10.62

Pipe-4 ATO-319179 75.00 76.00 1.000.67 8.3

88.00 108.0020.01.17 1.79

0

miteinbeziehe89.00 90.00 1.003.06 3.6

nd

miteinbeziehe94.90 96.00 1.102.25 3.85

nd

miteinbeziehe97.00 98.95 1.955.64 4.04

nd

Pipe-5 ATO-320242 keine signifi

kanten

Abschnitte

Pipe-4 ATO-321176 45.00 46.00 1.000.72 122

71.65 76.50 4.850.36 5.11

82.20 84.00 1.800.6 22.81

87.00 93.00 6.000.6 11.65

100.00102.002.000.4 34.75

StandortBohrlocTief Von Bis KernAu Ag

h e (m) (m) (g/t) (g/t)

, m Läng

e

(m)

106.00123.0017.00.59 21.2

0

126.00127.201.200.33 6.5

128.55143.0014.40.68 34.52

5

Pipe-4 ATO-322170 24.30 31.00 6.700.54 11.23

42.00 120.0078.02.56 13.7

0

miteinbeziehe56.00 71.00 15.010.67 28.73

nd 0

Pipe-5 ATO-323206 keine signifi

kanten

Abschnitte

Pipe-4 ATO-324173 34.00 35.00 1.000.34 24.2

37.20 38.40 1.200.48 78

64.00 65.00 1.000.39 102

103.00104.001.000.43 35.5

108.00116.008.000.96 41.01

Pipe-4 ATO-325149 18.00 20.15 2.150.5 19.93

49.50 113.0063.50.97 77.95

0

miteinbeziehe64.00 66.00 2.002.44 339.5

nd

miteinbeziehe75.00 76.00 1.002.2 206

nd

miteinbeziehe81.00 82.00 1.002.05 20.4

nd

Pipe-4 ATO-326341 100.00160.2560.22.5 5.38

5

miteinbeziehe104.00108.004.004.33 13.7

nd

miteinbeziehe121.00128.007.003.74 4.1

nd

miteinbeziehe138.00140.002.0012.08 8.7

nd

miteinbeziehe145.00152.007.007.14 14.37

nd

171.50194.0022.50.43 2.35

0

200.00201.001.000.45 17.5

Rohr-2 ATO-327251 0.00 7.00 7.000.86 3.45

miteinbeziehe2.00 3.00 1.002.03 4.4

nd

12.00 14.20 2.200.69 6.23

23.95 36.00 12.00.61 4.67

5

40.00 42.00 2.002.04 4.65

miteinbeziehe40.00 41.00 1.003.77 6.8

nd

44.00 48.00 4.000.9 9.4

55.00 56.00 1.000.59 9.8

59.85 61.80 1.950.35 7.05

68.90 72.00 3.100.77 19.84

75.00 76.00 1.002.41 3

79.40 84.80 5.401.79 29.75

miteinbeziehe80.40 81.50 1.102.23 40.5

nd

miteinbeziehe83.70 84.80 1.104.87 52.7

nd

Pipe-4 ATO-328479 0.00 0.40 0.400.35 1.2

4.50 5.50 1.001.37 6.7

74.00 75.00 1.000.55 5.2

210.00211.001.003.78 3.8

219.00220.001.001.79 5.1

StandortBohrlocTiefe, Von Bis Kern LäAu Ag

h m (m) (m) nge (g/t) (g/t)

(m)

236.95238.001.05 2.64 9.2

429.90431.801.90 0.98 38.64

Pipe-4 ATO-329308 143.00144.001.00 0.32 1.3

159.00160.001.00 0.34 1.5

Rohr-2 ATO-330197 0.00 5.00 5.00 0.44 2.46

14.00 15.00 1.00 0.44 3.7

41.00 42.00 1.00 0.57 3.2

65.00 66.00 1.00 1.33 1.6

114.00115.001.00 0.3 14.1

Rohr-2 ATO-331200 2.15 4.00 1.85 0.73 2.27

45.00 46.00 1.00 0.33 1.7

54.00 56.00 2.00 0.74 8

58.00 60.00 2.00 1.38 4.4

84.00 86.00 2.00 2.83 15.95

120.50121.651.15 0.44 1.4

126.60127.601.00 0.41 2.35

Rohr-2 ATO-332209 2.00 10.00 8.00 1.18 4.24

14.00 16.00 2.00 0.45 10.5

27.00 28.00 1.00 0.55 6.4

33.00 35.00 2.00 0.37 1.45

42.00 44.00 2.00 0.88 7.15

45.00 46.00 1.00 0.63 7.1

49.00 51.00 2.00 0.57 2.75

53.00 55.00 2.00 0.37 1.25

102.00103.001.00 0.47 2.3

Notizen:

1. Die mineralisierten Abstände sind größer als 0,30 g/t Au.

2. Höherwertige Teilintervalle sind größer als 2,00 g/t Au.

3. Von-Bis-Intervalle werden vom Bohrerhals aus gemessen.

4. Alle Intervalle werden als Kernlänge angegeben.

5. Die angegebenen Informationen sind keine echte Dicke (oder Breite).

ATO4 - Mungu Trend bei Abschluss des Bohrprogramms der Stufe 2 - Gold- und Silbermineralisierung.

KAPITALISIERUNG

TSX-Symbol:-STGO

Total Stammaktien (Mio.):-42.9

DIREKTORIUM

MATTHEW WOOD

Vorsitzender, Präsident und CEO

BATAA TUMUR-OCHIR

Direktor und Vizepräsident Mongolei

ANEEL WARAICH

Direktor und geschäftsführender Vizepräsident

PATRICK MICHAELS

Direktor-

DR. ZAMBA BATJARGAL

Direktor

LEWIS-MARKEN

Direktor

SHELDON VANDERKOOY

Direktor

KONTAKTDATEN

FIRMENZENTRALE:

Shangri-La Büro, Suite 1201, Olympic Street 19A, Sukhbaatar District 1,

Ulaanbaatar 14241, Mongolei

Telefon: +976 7732 1914-

TORONTO BÜRO:

90 Adelaide Street. W, Suite 400 Toronto, ON M5H 3V9,

Kanada

Telefon: +1 647 697 0577

TRANSFERAGENT:

Lori Winchester

Senior Relationship Manager, Kundenbetreuung

Telefon: +1 416 607-7898

Handy: +1 416 671-4558

E-Mail: lori.winchester@tmx.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44578

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44578&tr=1

